FIORENTINA-JUVENTUS Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, come vedere Cellulare Online: SKY Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Fiorentina-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Si gioca all’Artemio Franchi di Firenze come primo anticipo della 5a giornata di Serie A. Fischio d’inizio oggi sabato 3 settembre 2022 alle ore 15:00. Di fronte la squadra di Vincenzo Italiano e quella di Massimiliano Allegri. La Juventus è la squadra che ha battuto più volte (79) la Fiorentina in Serie A e che ha realizzato più reti (268) contro la Viola nella massima serie.

Chi vincerà questo pomeriggio la sfida tecnica tra Italiano e Allegri? Di seguito dove vedere Fiorentina-Juventus streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Fiorentina-Juventus Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Tre tiri in porta ed una vittoria per 2-0 contro lo Spezia avranno accontentato il tecnico Massimiliano Allegri, che ha dichiarato che la Juventus dovrebbe “puntare sull’efficienza più che sulla bellezza”. Tuttavia, non si sarebbe detto vedendo che Allegri per sfogarsi ha preso a calci un cartellone pubblicitario ed ha ricevuto un cartellino giallo quando la sua squadra ha segnato il secondo gol con il suo nuovo giocatore Arkadiusz Milik (in prestito dall’Olympique Marsiglia).

Allenatore che punta al perfezionismo, Allegri ha visto la sua squadra mantenere la porta inviolata in almeno tre dei primi quattro turni per la prima volta dal 2014/15. Un’altra porta inviolata sarebbe l’ottava nelle ultime 12 partite ufficiali giocate a Firenze, e potenzialmente interromperebbe la sequenza che vede le ultime tre trasferte della Juventus in SA non portare a delle vittorie. La sequenza più lunga di trasferte senza vittorie dei ‘Bianconeri’ dall’aprile 2021.

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Barak; Ikoné, Jovic, Sottil. Allenatore Italiano. A disposizione in panchina: Terracciano, Venuti, Terzic, Ranieri, Quarta, Bianco, Mandragora, Zurkowski, Kouame, Saponara, Gonzalez, Cabral, Cerofolini. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Bonaventura, Castrovilli, Duncan.

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Locatelli; Di Maria, Milik, Kostic. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Garofani, Rugani, Bonucci, Gatti, Miretti, Fagioli, Soulé, Kean, Cuadrado, Vlahovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Kaio Jorge, Chiesa, Aké, Pogba, Szczesny, Rabiot.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma. Guardalinee: Alassio e Tegoni. IV Uomo: Ayroldi. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Mondin.

La telecronaca della partita sarà affidata a Stefano Borghi e per il commento tecnico ci sarà Dario Marcolin. Si gioca prima di Derby Milan-Inter Streaming delle 18 e Lazio-Napoli Streaming delle 20:45.

Dusan Vlahovic ha realizzato 11 gol in 19 match con la Juventus in Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria solo Cristiano Ronaldo (14), Gonzalo Higuaín (14) e Paulo Dybala (12) hanno segnato più reti nelle loro prime 20 presenze con i bianconeri nel torneo.

A pagamento per tutti con NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il ticket 'Sport', sarà poi possibile selezionare la diretta della partita direttamente dal palinsesto.

A partire dalla scorsa stagione di Serie A, nessuno ha segnato più di Dusan Vlahovic su punizione diretta in Serie A (tre reti, al pari di Cristiano Biraghi e Lorenzo Pellegrini). Il serbo potrebbe trovare il gol in tre match consecutivi per la prima volta con la Juventus in campionato.

La sfida tra Fiorentina-Juventus non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV.

La Juventus non ha trovato il gol nelle ultime due trasferte giocate in Serie A; l’ultima volta in cui i bianconeri non hanno segnato per tre gare esterne consecutive nella competizione risale al dicembre 1998, sotto la guida tecnica di Marcello Lippi (l’ultima della striscia fu proprio sul campo della Fiorentina).