FIORENTINA-JUVENTUS Streaming Gratis TV, dove vederla Online Serie A: Sky o Dazn?

Dove vedere Diretta Fiorentina-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Questa sera alle ore 20:45 italiane la Vecchia Signora, allenata dal tecnico Allegri, saluterà il campionato allo stadio Artemio Franchi dove sfiderà la Fiorentina del tecnico Italiano: si gioca per la 38a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Fiorentina-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Fiorentina-Juventus Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Giocatori da tenere d’occhio: Nicolás González della Fiorentina ha trasformato un rigore in partite consecutive, con tre dei suoi ultimi quattro gol che hanno portato a delle vittorie. Mentre tutti gli occhi saranno puntati su Dušan Vlahović, non saranno lontani nemmeno da Álvaro Morata, che ha fatto tre assist per i sette gol che il giocatore serbo ha segnato con la Juventus in Serie A. Statistica in evidenza: nessuno degli ultimi 11 scontri diretti ha visto entrambe le squadre riuscire a segnare nel corso della ripresa.

Juventus (4-2-3-1): Szcesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Luca Pellegrini; Miretti, Rabiot; Bernardeschi, Paulo Dybala, Morata; Vlahovic. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Ligt, Rugani, Alex Sandro, Locatelli, Zuelli, Aké, Cuadrado, Kean.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore Sarri. A disposizione in panchina: Reina, Adamonis, Luiz Felipe, Hysaj, Radu, Kamenovic, Basic, Akpa Akpro, Leiva, Raul Moro, Romero, Cabral.

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta. Guardalinee: Prenna e Cecconi. Quarto Uomo: Pezzuto. VAR: Aureliano, Assistente VAR: Zufferli.

Fiorentina-Juventus Diretta al posto di Rojadirecta TV



Fiorentina-Juventus in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. In TV anche su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Dovessere chiudere la stagione davanti all’Atalanta (al momento entrambe a quota 59 punti, con la Viola avanti grazie agli scontri diretti), la Fiorentina potrebbe tornare a giocare una competizione europea per la prima volta dal 2016/17, quando uscì ai sedicesimi di finale di Europa League.

Fiorentina-Juventus Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Fiorentina-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Streaming gratis online per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

La Juventus chiuderà il campionato con al massimo 73 punti (in caso di vittoria in questo match): peggior risultato per i bianconeri in una stagione di Serie A a partire dal 2010/11 (58 con Luigi Delneri alla guida).

Fiorentina-Juventus Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Fiorentina-Juventus non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Dusan Vlahovic (24 marcature in questo campionato) potrebbe diventare solo il secondo calciatore in grado di segnare almeno 25 gol in una singola stagione di Serie A da Under 23 negli ultimi 60 anni, dopo Ronaldo nel 1997/98 (25 reti con l’Inter).

Navigazione articoli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.