Conte non si trattiene, nel mirino c’è De Laurentiis: reazione senza logica

Nonostante l’importantissimo successo conquistato all’Olimpico contro la Roma non è sfuggita la ‘stilettata’ di Antonio Conte a De Laurentiis.

Tre indizi fanno ufficialmente una prova: il Napoli di Conte è tornato e forse è addirittura più forte di prima. Dopo i successi contro Atalanta e Qarabag, conquistati entrambi al Maradona, il big match dell’Olimpico rappresentava senza dubbio un banco di prova decisivo per verificare la ‘guarigione’ completa di Di Lorenzo e compagni.

Ostacolo, quello della Roma di Gasperini, che i partenopei hanno superato alla grande: l’1-0 firmato David Neres ha permesso agli azzurri di scavalcare proprio i giallorossi e riprendersi la vetta della classifica, seppure in coabitazione con il Milan di Allegri. Al termine della partita Conte si è presentato ai microfoni di DAZN con un volto molto più disteso rispetto a quanto visto nelle scorse settimane, specialmente dopo il ko di Bologna che aveva generato un vero e proprio scossone nell’ambiente.

Tuttavia molti tifosi del Napoli non hanno potuto non notare una battuta di Conte nei confronti del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Diletta Leotta ha infatti letto in diretta il tweet del patron azzurro, chiaramente soddisfatto dopo il successo dell’Olimpico che riconsegna al suo Napoli il primato in classifica.

La replica di Conte a De Laurentiis: tifosi senza parole

“Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero“, ha scritto ADL nel suo tweet. Immediata la replica ironica di Conte: “E’ riferito a me, quindi?“, ha detto l’allenatore del Napoli, mostrandosi comunque sorridente e divertito. Il suo vecchio compagno alla Juventus, Ciro Ferrara, gli ha subito dato corda: “Per un attimo ho pensato fosse autoreferenziale…“.

La battuta dell’ex difensore di Napoli e Juve ha suscitato ancora più ilarità in Conte, che stavolta ha scelto l’ironia per ‘pungere’ De Laurentiis. Una settimana fa, dopo il successo casalingo contro l’Atalanta, Conte aveva invece replicato in maniera un po’ stizzita al tweet di ADL che elogiava la bravura del tecnico nell’essersi “ripreso la squadra“.

“La squadra non c’era bisogno di riprendermela, perché la squadra stava con me e sta con me e starà sempre con me, così come io starò sempre con loro a prescindere da tutto e da tutti”, aveva detto Conte dopo il 3-1 ai bergamaschi. Stavolta, grazie anche alla serenità portata da una vittoria importantissima per la classifica e per il morale, l’allenatore del Napoli l’ha messa sul ridere.