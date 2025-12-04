Calcio

Colpo Inter, è il nuovo jolly per Chivu: è la mossa scudetto

Christian Camberini
inter dioufInter, il jolly di Chivu (www.calcioin.it - X Inter FR)

Cristian Chivu è un allenatore alla sua prima esperienza in nerazzurro, e grazie a un jolly può puntare allo scudetto: di cosa si tratta.

In attesa di tornare in campo in Serie A, dove affronterà a San Siro il Como, l’Inter si gode il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia. Qualcosa che non è mai stato messo in discussione praticamente dal primo minuto di gioco, per quanto il Venezia abbia dato il massimo per cercare di fare bella figura a Milano.

Tuttavia, non è stato un match importante per l’Inter per una questione di risultato e prestazione, bensì principalmente per un fatto legato sostanzialmente alle risposte che Chivu e il suo staff hanno ricevuto dai giocatori scesi in campo.

In particolare da un calciatore, che è finito per riuscire a donare feedback non poco importanti anche in ottica lotta per lo scudetto. Per quanto fino a poche ore fa poteva sembrare una vera e propria chimera, il calcio si muove ed evolve velocemente: e adesso, l’Inter ha il suo jolly.

Inter, che jolly per Chivu: di chi si tratta

Il calciatore a cui stiamo facendo riferimento è Andy Diouf, la grande sorpresa di Inter-Venezia. Autore di una splendida rete, potrebbe rappresentare il vero jolly dell’Inter in vista dei prossimi mesi fra campionato, Coppa Italia e Champions League. Malgrado fino a questo momento non abbia ricevuto molto spazio, contro il Venezia ha dimostrato velocità, tecnica, qualità tattica e tanto carattere sia nella manovra con la palla che nei momenti senza palla nel ruolo di esterno.

inter diouf

Inter, la prova di Diouf contro il Venezia può renderlo il jolly nerazzurro (www.calcioin.it – X Inter Xtra)

In attesa che riesca a rendere al meglio nel suo ruolo principale, che è quello di interno di centrocampo, sicuramente si tratta di un’arma aggiuntiva per i nerazzurri. Specialmente grazie alla sua versatilità, che lo rende di fatto un jolly aggiuntivo che va tenuto in considerazione.

Specialmente in un momento in cui le alternative a centrocampo – pensiamo alle difficoltà di Frattesi, al fatto che Sucic non convinca ancora al 100% e alla fase calante di Mkhitaryan – e sugli esterni – l’assenza di Dumfires pesa come un macigno, mentre Luis Henrique ha ancora molto su cui lavorare per dimostrare di essere veramente adatto anche dal primo minuto – deficitano parecchio rispetto ai titolari. Insomma, a quanto pare Cristian Chivu ha fra le mani un autentico dodicesimo uomo da tenere in considerazione per le prossime partite che attendono l’Inter. E, un po’ a sorpresa, quell’uomo è proprio Andy Diouf.

