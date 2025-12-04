Colpo Inter, è il nuovo jolly per Chivu: è la mossa scudetto

Cristian Chivu è un allenatore alla sua prima esperienza in nerazzurro, e grazie a un jolly può puntare allo scudetto: di cosa si tratta.

In attesa di tornare in campo in Serie A, dove affronterà a San Siro il Como, l’Inter si gode il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia. Qualcosa che non è mai stato messo in discussione praticamente dal primo minuto di gioco, per quanto il Venezia abbia dato il massimo per cercare di fare bella figura a Milano.

Tuttavia, non è stato un match importante per l’Inter per una questione di risultato e prestazione, bensì principalmente per un fatto legato sostanzialmente alle risposte che Chivu e il suo staff hanno ricevuto dai giocatori scesi in campo.

In particolare da un calciatore, che è finito per riuscire a donare feedback non poco importanti anche in ottica lotta per lo scudetto. Per quanto fino a poche ore fa poteva sembrare una vera e propria chimera, il calcio si muove ed evolve velocemente: e adesso, l’Inter ha il suo jolly.

Inter, che jolly per Chivu: di chi si tratta

Il calciatore a cui stiamo facendo riferimento è Andy Diouf, la grande sorpresa di Inter-Venezia. Autore di una splendida rete, potrebbe rappresentare il vero jolly dell’Inter in vista dei prossimi mesi fra campionato, Coppa Italia e Champions League. Malgrado fino a questo momento non abbia ricevuto molto spazio, contro il Venezia ha dimostrato velocità, tecnica, qualità tattica e tanto carattere sia nella manovra con la palla che nei momenti senza palla nel ruolo di esterno.

In attesa che riesca a rendere al meglio nel suo ruolo principale, che è quello di interno di centrocampo, sicuramente si tratta di un’arma aggiuntiva per i nerazzurri. Specialmente grazie alla sua versatilità, che lo rende di fatto un jolly aggiuntivo che va tenuto in considerazione.

Specialmente in un momento in cui le alternative a centrocampo – pensiamo alle difficoltà di Frattesi, al fatto che Sucic non convinca ancora al 100% e alla fase calante di Mkhitaryan – e sugli esterni – l’assenza di Dumfires pesa come un macigno, mentre Luis Henrique ha ancora molto su cui lavorare per dimostrare di essere veramente adatto anche dal primo minuto – deficitano parecchio rispetto ai titolari. Insomma, a quanto pare Cristian Chivu ha fra le mani un autentico dodicesimo uomo da tenere in considerazione per le prossime partite che attendono l’Inter. E, un po’ a sorpresa, quell’uomo è proprio Andy Diouf.