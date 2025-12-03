Fabrizio Romano non ha dubbi, Juve-Maignan: c’è il via libera

La Juventus sembra avere le idee chiare, bisogna tornare sul mercato, ora arriva il via libera per Maignan.

Nelle ultime settimane in casa bianconera si è respirata un’aria diversa, quasi come se qualcosa si fosse finalmente sbloccato. L’arrivo di Spalletti al posto di Tudor, esonerato dopo un periodo complicato, aveva inizialmente lasciato più di un punto interrogativo. Però, senza ombra di dubbio, l’allenatore toscano ha iniziato a mettere mano alla squadra con calma, approfittando di qualche giorno in più per lavorare sui dettagli che finora erano mancati.

E il risultato, almeno a guardare il campo, inizia a vedersi. La Juventus è tornata alla vittoria e questo, per un ambiente che vive di equilibri fragilissimi, significa tanto. La squadra appare più corta, più attenta, forse anche più convinta. Spalletti ha portato ordine e una certa lucidità nelle giocate, cercando di dare continuità a idee che, fino a poco tempo fa, sembravano perdersi strada facendo. Certo, non è ancora il momento dei trionfalismi, anche perché la stagione ha dimostrato quanto sia imprevedibile, però la sensazione che qualcosa stia maturando esiste, e non solo a livello tecnico.

Via libera per Mike Maignan

È cambiato anche il modo di guardare al futuro, soprattutto perché determinati segnali dal mercato stanno facendo discutere parecchio. Da giorni circola infatti un nome che ha acceso la fantasia di tanti tifosi. All’inizio qualcuno aveva pensato si trattasse della solita voce di fine stagione, una di quelle che nascono per riempire i vuoti. Eppure col passare delle ore il discorso si è fatto più serio, soprattutto dopo l’intervento di Fabrizio Romano, sempre attentissimo quando si parla di movimenti di mercato internazionali. Il giornalista ha voluto fare chiarezza su un argomento che stava già correndo veloce sui social, quello legato al futuro di Mike Maignan.

Secondo Romano, nelle ultime settimane le voci sul portiere francese erano aumentate a dismisura. C’era chi sosteneva che il Chelsea fosse pronto a tornare forte sul giocatore, come già accaduto in passato. Però lo stesso Romano ha rivelato che da Londra arrivano informazioni totalmente diverse. Ha spiegato che l’operazione è congelata, ferma, quasi inesistente nei pensieri della dirigenza inglese. Nessuna conferma dalle fonti interne del club, nessun movimento in corso e un messaggio preciso: il Chelsea è soddisfatto di Sanchez e, ad oggi, Maignan non è un tema caldo.

Per tantissimi tifosi juventini questa presa di posizione è suonata come un vero via libera. Il motivo è semplice: la Juventus sta valutando con attenzione il ruolo del portiere, un ruolo che richiede sicurezza e continuità. Di Gregorio è senza dubbio un portiere forte, uno di quelli che non si risparmia e che ha già dimostrato carattere, però come si dice non sembra essere scattata quella scintilla in grado di trasformarlo nel punto fermo assoluto del progetto. E allora la possibilità che Maignan lasci il Milan senza troppa concorrenza diventa un’occasione rara. Nessuna asta all’orizzonte, nessuna corsa affannosa per strapparlo ad altri club, almeno per ora.

Il futuro resta ancora da scrivere, però il quadro attuale racconta una Juventus che si muove con attenzione e che sta finalmente trovando una sua identità anche fuori dal campo. La strada è lunga, certo, ma Spalletti sembra aver rimesso la squadra in carreggiata. E se dal mercato arriverà un colpo in grado di blindare la porta per anni, allora questa nuova fase bianconera potrebbe davvero prendere una forma più solida di quanto si immaginasse solo poche settimane fa.