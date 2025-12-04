È il pallino di Gasperini, ha già detto sì: la Roma ha il bomber per lo scudetto

Gian Piero Gasperini può esultare: la Roma è pronta a mettere a segno un colpo fenomenale, ora lo scudetto è possibile.

La sconfitta casalinga contro il Napoli non ha intaccato il morale della Roma. I giallorossi vogliono proseguire il loro cammino e sanno bene che questi inciampi sono normali nel percorso di crescita: nonostante il ko, oltretutto, la truppa allenata da Gian Piero Gasperini è comunque a un solo punto dalla vetta, ora occupata dai partenopei e dal Milan di Allegri.

Già nel match di domenica a Cagliari la Roma andrà a caccia del riscatto. Tuttavia le ultime notizie non fanno ovviamente felice Gasperini: il tecnico di Grugliasco dovrà probabilmente rinunciare ancora una volta a Dybala, fermato da un attacco influenzale. Il timore è che la Joya non riesca a essere disponibile per la trasferta in terra sarda o comunque non potrà scendere in campo dal primo minuto.

Gasperini continua quindi ad avere problemi in attacco, considerata anche l’assenza di Dovbyk. Il recupero di Bailey è certamente una buona notizia, ma anche con il rientro del 28enne giamaicano tutto lascia pensare che a gennaio Massara si muoverà per portare a Trigoria un nuovo centravanti.

Raspadori-Roma, si può fare già a gennaio: Massara al lavoro

Stando agli ultimi rumors pare che sia tornata ad avanzare prepotentemente la candidatura di un giocatore già accostato alla Roma in passato. Stiamo parlando di Giacomo Raspadori, trasferitosi la scorsa estate dal Napoli all’Atletico Madrid per 22 milioni di euro. L’attaccante della Nazionale italiana sta trovando molto poco spazio con i Colchoneros: finora Simeone lo ha schierato titolare in Liga in una sola occasione.

In nove presenze complessive l’ex Napoli e Sassuolo ha messo a segno una sola rete (in Champions League contro l’Eintracht Francoforte). L’interessamento della Roma stuzzica molto il giocatore, che avrebbe già dato l’assenso al trasferimento già nella prossima finestra di mercato invernale. Gasperini, che lo voleva già all’Atalanta, sarebbe ben felice di averlo a disposizione per la seconda parte di stagione. La formula giusta potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto: una soluzione che dovrebbe andare bene sia all’Atletico Madrid che alla Roma.

In attesa di capire se davvero la trattativa per Raspadori potrà decollare, il ds Massara continua a seguire anche altri profili per l’attacco. Non è un segreto che tra i giocatori più apprezzati dalla dirigenza capitolina c’è Joshua Zirkzee del Manchester United, ma negli ultimi giorni sono spuntati anche i nomi di Mathys Tel del Tottenham e Fabio Silva del Borussia Dortmund.