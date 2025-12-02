Conte non ne può più, via da Napoli: De Laurentiis ora è nei guai

Il Napoli di Conte torna in vetta, però dietro le quinte c’è un problema che rischia di mettere davvero nei guai De Laurentiis.

Il Napoli campione d’Italia in carica ha ritrovato la cima della classifica e, senza ombra di dubbio, questo è già un segnale importante per una squadra che sta ancora cercando di ritrovare quella fluidità di gioco che l’anno scorso aveva fatto impazzire i tifosi. Infatti la mano di Antonio Conte si vede, eccome, anche se il tecnico continua a ripetere che per rivedere un Napoli completamente maturo servirà ancora un po’ di pazienza.

La squadra corre, lotta, stringe i denti e si porta a casa punti pesanti, però nessuno può negare che in città si respiri un’aria strana, quasi sospesa, come se tutti stessero aspettando il momento in cui esploderà la vera notizia che da giorni circola negli ambienti vicini alla società. Conte sta mostrando un carattere rigido e deciso come sempre, e questa non è certo una sorpresa per chi lo conosce. La sorpresa, semmai, è un’altra, perché pare che il tecnico non ne possa più di una situazione che riguarda proprio il mercato estivo.

De Laurentiis deve sostituirlo subito

Una situazione che, per motivi ancora non spiegati apertamente dalla società, è stata tenuta nascosta fino a quando Conte non ha detto basta. Da quel momento tutto è diventato inevitabilmente pubblico e ora De Laurentiis si trova in un pasticcio che potrebbe costargli molto più del previsto.

Si parla infatti del neo acquisto arrivato dall’Udinese, Lorenzo Lucca, che doveva rappresentare una scommessa interessante, un attaccante giovane da far crescere all’ombra di un gruppo già rodato. Però il campo, come sempre, non ha pietà. Le sue prime uscite hanno lasciato tutti delusi, dai tifosi ai compagni, passando per lo stesso Conte che non ha mai fatto troppi giri di parole quando qualcosa non funziona. A Napoli si aspettavano un impatto diverso, magari meno esplosivo ma comunque convincente, e invece si sono ritrovati con un giocatore che fatica a trovare la giusta misura e che sembra quasi soffocato dal peso delle aspettative.

Il problema però non è solo tecnico. La vera spina nel fianco riguarda la formula che ha portato Lucca dall’Udinese al Napoli. L’accordo prevedeva condizioni precise, legate anche alla volontà e alla valutazione del tecnico. Ora che Conte, senza ombra di dubbio e davanti a tutti, ha bocciato il giocatore, quella formula rischia di saltare completamente. Questo significa che De Laurentiis potrebbe essere costretto a pagare subito l’intero cartellino, una spesa non prevista e, per certi versi, pesante in un momento in cui la società stava cercando di mantenere un equilibrio economico molto rigido.

La vicenda non è ancora chiusa e infatti nelle prossime settimane sarà chiaro come il Napoli vorrà gestire questa situazione che sta mettendo pressione a tutti, dall’allenatore al presidente. La squadra intanto continua a macinare punti e a rimanere in vetta, però questo nodo rischia di diventare un caso che accompagnerà il club ancora a lungo, a meno che Conte e De Laurentiis non trovino una soluzione che salvi faccia e portafogli. A Napoli non si parla d’altro e la sensazione è che questa storia sia solo all’inizio.