Il Real lo vuole a tutti i costi: l’Inter rischia di perderlo per un milione

L’Inter lo perde per poco più di un milione, beffa incredibile: il Real Madrid lo vuole a tutti i costi, tifosi increduli.

La squadra di Cristian Chivu, pur attraversando qualche passaggio complicato, ha dimostrato più volte di possedere una struttura tattica ben definita e una mentalità ormai consolidata. Il percorso in Champions League, poi, sta confermando quanto il progetto tecnico nerazzurro sia maturo e ambizioso, al punto che l’ambiente sente di avere tutte le carte in regola per restare competitivo su più fronti. È chiaro però che per mantenere questo livello occorre intervenire ancora sulla rosa, completando quel lavoro avviato in estate e rimasto inevitabilmente sospeso a causa delle dinamiche di mercato.

Nelle ultime settimane all’interno degli uffici di Viale della Liberazione si respira una certa urgenza di agire, anche perché una situazione imprevista sta rischiando di complicare ulteriormente i piani. Ciò che sta accadendo potrebbe cambiare in modo significativo le valutazioni della dirigenza nerazzurra, soprattutto per quanto riguarda un profilo difensivo ritenuto fondamentale per il futuro. La sensazione è che si stia giocando una partita sotterranea, di quelle che spesso nel calcio moderno determinano la direzione degli investimenti successivi.

L’Inter lo perde, va al Real Madrid lo vuole a tutti i costi

Secondo quanto filtra dagli ambienti di mercato, infatti, c’è un club che ha deciso di muoversi con forza, forse troppo per permettere all’Inter di restare semplicemente a guardare. Stiamo parlando del Real Madrid, che avrebbe messo gli occhi su Branimir Mlacic, difensore dell’Hajduk Spalato. Il ragazzo ha appena diciotto anni e sta vivendo una crescita rapidissima, certificata dalla recente convocazione con la nazionale croata Under 21, un traguardo che dice molto sul suo potenziale. Il suo nome circolava da tempo anche negli uffici nerazzurri, tant’è che la società era convinta di poterlo portare a Milano come investimento strategico per il futuro.

Però l’inserimento del Real Madrid ha cambiato completamente le carte in tavola. La direzione sportiva blanca, guidata da Juni Calafat, sta monitorando Mlacic con una continuità quasi maniacale, considerandolo una promessa purissima di quelle che, una volta individuate, difficilmente sfuggono alla rete madridista. A rendere il tutto più paradossale è il fatto che il valore del suo cartellino non raggiunga nemmeno il milione di euro, cifra irrisoria se si pensa agli standard del mercato attuale. L’Inter rischia quindi di vedersi soffiare un talento cristallino per una differenza economica minima, beffarda, che potrebbe trasformare un obiettivo strategico in un rimpianto pesantissimo.

A complicare ulteriormente la situazione c’è il recente rinnovo contrattuale del calciatore, che ha esteso il proprio accordo con l’Hajduk Spalato fino al 2029. Questo significa che, sebbene il valore di mercato resti basso, il club croato ora ha un margine di forza contrattuale decisamente più ampio, e potrebbe giocare al rialzo forte dell’interesse simultaneo di due colossi europei. Per l’Inter questo scenario rappresenta però anche l’ultima chiamata per muoversi con decisione e non lasciare che un prospetto di questo livello finisca altrove, soprattutto in un momento in cui la difesa del futuro necessita di aggiunte fresche, fisiche e tecnicamente evolute.

Senza ombra di dubbio, le prossime settimane saranno decisive. Da un lato il Real Madrid sembra pronto a chiudere l’operazione senza esitazioni, dall’altro l’Inter dovrà capire se affondare il colpo o rinunciare a un talento che potrebbe esplodere in maniera definitiva nei prossimi anni. In un mercato sempre più competitivo, anche un “solo milione” può diventare la distanza tra un affare geniale e un rimpianto difficile da dimenticare.