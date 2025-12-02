Dazn dice basta, niente partite in tv: guai seri per l’intera Serie A

La piattaforma streaming di Dazn è pronta a cambia strategia: un annuncio cambia radicalmente i piani di tutta la Serie A

Nelle ultime ore è arrivata una notizia clamorosa che riguarda da vicino il servizio di streaming DAZN, che detiene in esclusiva i diritti della Serie A, della Serie B e di molte altre competizioni. Una stoccata che potrebbe creare seri problemi all’intero campionato italiano e che ha lasciato molti increduli.

Guai per la Serie A, Dazn dice basta alle partite in tv

La vera mazzata è arrivata dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che durante il Gran Galà del Calcio ha rilasciato alcune dichiarazioni senza usare mezzi termini. Ha criticato apertamente il sistema calcio, soffermandosi in particolare sul tema dei diritti televisivi. Proprio qui è arrivata una vera e propria frecciata nei confronti del servizio di streaming DAZN.

“A gennaio dovremo scegliere cosa fare per il prossimo anno. Se DAZN dovesse mollarci come ha fatto in Francia, saremmo tutti nei guai”, ha dichiarato il patron, salito sul palco dopo aver ritirato il premio di “Miglior Club della stagione 2025/26”, di cui il Napoli è stato insignito. Una stoccata che evidenzia la fragilità del sistema dei diritti televisivi a cui ogni società italiana è obbligata a sottostare.

Dichiarazioni che hanno senza dubbio creato una tensione generale, che è stata immediatamente voluta da Fabio Caressa, conduttore della serata: “Cerchiamo di non metterli in difficoltà, sono ospiti stasera e fanno un ottimo lavoro”. “Ottimo lavoro… finché non ci sono commentatori troppo filo-romanisti”, ha poi aggiunto il presidente partenopeo. Infine anche ha cercato di acquietare gli animi Federica Masolin: “Va bene, godiamoci il premio senza far arrabbiare nessuno: comportiamoci da italiani”.