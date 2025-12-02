Horner-Ferrari, è fatta: l’annuncio ufficiale

Si parlava da tempo di un possibile approdo di Christian Horner come Team Principal in Ferrari ed ora, la notizia da ai tifosi tutto quello che devono sapere in merito alla faccenda.

Da quando è stato allontanato dal team Red Bull il 22 settembre, si è venuta a creare una situazione paradossale nel Circus in cui uno dei migliori Team Principal, uno in grado di vincere numerosi titoli Costruttori e Piloti con la Red Bull nel giro di una decina di anni dando vita ad un grande circolo virtuoso, si trova disoccupato. Nessuno dei team pare essersi fatto avanti in questi mesi, insomma, per dare un incarico al manager o offrirgli un lavoro.

Chiariamoci, con la sua grande carriera, ad Horner i risparmi non mancano tuttavia, sarebbe un peccato se la sua carriera sportiva finisse in questo modo ignominioso da un momento all’altro, senza un ultimo capitolo. Non tutto è perduto: il team Ferrari si trova in acque torbide ed il rinnovo per un altro anno di Frederic Vasseur potrebbe non reggere, in caso di prestazioni negative anche nel 2026, John Elkann pare averlo fatto implicitamente intendere con i suoi numerosi interventi.

Intanto, per la squadra italiana in attesa di evoluzioni è arrivata una grande notizia. Il rischio infatti era che Horner si fosse già accasato con una nuova offerta. Quanto accaduto con un altro ex Red Bull però ha messo la parola fine sulla trattativa, risolvendo una situazione potenzialmente spinosa per una Ferrari che in futuro potrebbe voler schierare il team principal tra le sue fila.

Lawrence Stroll spegne tutta l’emozione

In queste ore si era parlato molto di un presunto accordo tra Christian Horner e Aston Martin Aramco che dal prossimo anno, forte del cambio di regolamento in arrivo, punterà senza tante cerimonie al titolo finale. E’ necessario un team piuttosto esperto, valido e rodato per poter pensare di portare a casa il primo titolo della storia della squadra, specialmente con un Alonso a fine carriera ed uno Stroll combattivo ma acerbo.

Proprio il padre del pilota e proprietario del team, Stroll, ha annunciato pochi giorni fa che l’arrivo di Horner è impossibile e che il Team Principal di Red Bull uscente: “Ora non arriverà”, chiudendo di fatto alla trattativa e appuntando Adrian Newey, altro fuoriuscito di Red Bull come TP mentre al ruolo di Chief Strategy Officer è stato appuntato Andy Cowell.

Questa mossa si ripercuote inevitabilmente sul futuro di Ferrari che a questo punto, ha ancora una chance di prendere Horner qualora la dirigenza volesse farlo e ritenesse l’attuale TP non adatto per traghettarla nella prossima stagione. Insomma, il sogno di Christian Horner in Ferrari rimane ancora vivo.