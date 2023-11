Fiorentina JUVENTUS Streaming TV Gratis, dove vederla con Tablet e Cellulare: DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Fiorentina-Juventus Streaming. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 5 novembre 2023, si gioca il match valido per la 11a giornata di Serie A.

Dopo aver superato il Napoli (1-3), la Fiorentina (17 punti in classifica) ha subito due sconfitte consecutive in Serie A, contro Empoli (0-2) prima e Lazio (1-) dopo. Ora si prepara a sfidare la Juventus (23 punti), contro cui ha subìto molte sconfitte nella sua storia. Nonostante ciò, la Fiorentina è imbattuta nelle ultime quattro partite casalinghe contro la Juventus. Tuttavia, segnare contro la Juventus sarà difficile, dato che la Vecchia Signora ha mantenuto la porta inviolata in cinque partite consecutive stabilendo un record personale dopo le prime 10 partite di campionato. Attenzione però, perchè la Juventus ha vinto una sola delle ultime tre partite in trasferta.

Chi vincerà oggi la sfida tecnica odierna tra Italiano e Allegri? Di seguito le informazioni per vedere Fiorentina-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus



Giacomo Bonaventura, veterano centrocampista della Fiorentina, ha subìto più sconfitte contro la Juventus rispetto ad ogni altro avversario, ma ha contribuito a sei gol in dieci partite di Serie A, offrendo la speranza di vendicarsi. Federico Chiesa, ex giocatore della Fiorentina, torna dopo 15 anni sul suo vecchio terreno di gioco per segnare il suo primo gol contro la sua ex squadra.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran. Allenatore: Italiano.

A disposizione in panchina: Christensen, Martinelli, Comuzzo, Ranieri, Mina, Amatucci, Maxime Lopez, Mandragora, Infantino, Sottil, Barak, Nzola, Ikoné, Kouamé.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Chiesa. Allenatore: Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Cambiaso, Nicolussi Caviglia, Nonge, Iling-Junior, Yildiz, Vlahovic, Milik.

Arbitro: Chiffi di Padova. Guardalinee: Scatragli-Zingarelli. 4° Uomo: Ayroldi. VAR: Marini. Assistente VAR: Paganessi.

La Fiorentina ha mantenuto un record di imbattibilità di quattro partite casalinghe contro la Juventus nella Serie A grazie a una vittoria e tre pareggi. Questo è un risultato che non si verificava dal 1983 al 1992, con un totale di 10 partite senza sconfitte.

Fiorentina-Juventus in TV, dove la fanno vedere?

Fiorentina-Juventus in tv con DAZN con telecronaca live di Pierluigi Pardo e commento tecnico dell’ex Milan Massimo Ambrosini. Ricordiamo che l’app è scaricabile su smart tv, PlayStation, Xbox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Dopo aver mantenuto una serie di risultati positivi per cinque partite (4 vittorie e 1 pareggio), la Fiorentina ha perso le ultime due partite di Serie A senza riuscire a segnare. Questa è la prima volta dal maggio 2019 che i viola subiscono tre sconfitte di fila senza mettere a segno alcun gol.

Fiorentina-Juventus Streaming Gratis in Italiano

Fiorentina-Juventus streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La partita è disponibile anche con NOW, il servizio streaming on demand di Sky: sarà sufficiente acquistare il ticket “Sport” prima di selezionare la diretta del match dalla programmazione. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

La Fiorentina ha perso 0-2 contro l’Empoli nella sua ultima partita casalinga di Serie A, non riuscendo a segnare per la seconda volta consecutiva in casa nel campionato. L’ultima volta che ciò accadde fu nel periodo aprile-maggio 2019, quando il team non riuscì a segnare per cinque partite consecutive.

