Dove vedere Monaco-Inter Streaming Diretta TV: Orario e Formazioni dell’Amichevole

Il percorso della nuova Inter di Cristian Chivu sta iniziando a prendere forma, anche se le occasioni di vedere all’opera la squadra sono state fino ad ora piuttosto limitate. L’allenatore rumeno attende ancora la fine della controversia tra Ademola Lookman e l’Atalanta, ma nel frattempo i nerazzurri si preparano alla sfida contro il Monaco di Philippe Clement. Dopo una sola amichevole contro l’Under 23, l’Inter scenderà in campo venerdì 8 agosto per affrontare i francesi al Stade Louis-II di Montecarlo. Un test importante, in particolare per la difesa guidata da Francesco Acerbi, che dovrà confrontarsi con l’attacco rinforzato del Monaco, potenziato dagli arrivi di Paul Pogba e Ansu Fati.

Quando e dove si gioca Monaco-Inter

L’incontro tra Inter e Monaco è fissato per venerdì 8 agosto 2025, con il calcio d’inizio che avverrà alle ore 20:00 (ora italiana) allo Stade Louis-II di Montecarlo, uno degli stadi più iconici della Francia.

Come vedere Monaco-Inter in TV e streaming

La partita Monaco-Inter sarà visibile in diretta streaming su Dazn, che detiene i diritti per la trasmissione delle amichevoli di preparazione delle squadre di Serie A. Inoltre, sarà possibile seguire l’incontro in differita su NOVE, con inizio alle ore 21:30 (ora italiana).

Le probabili formazioni di Monaco-Inter

Il Monaco di Philippe Clement si schiererà con il consueto modulo 4-4-2. L’allenatore belga ha deciso di puntare su un mix di esperienza e giovani talenti, con Kohn tra i pali, Teze e Dier al centro della difesa, e l’ex juventino Pogba pronto a dare una mano in fase di costruzione del gioco. In attacco, occhi puntati su Balogun, che potrebbe fare la differenza.

L’Inter, invece, si presenterà con il modulo 3-5-2, con Sommer confermato tra i pali. La difesa a tre sarà formata da Darmian, De Vrij e Bastoni, con un centrocampo che include Barella, Mkhitaryan e Carlos Augusto. In attacco, Lautaro Martínez sarà affiancato dal nuovo acquisto Bonny.

Probabile formazione Monaco (4-4-2):

Portiere : Kohn

: Kohn Difesa : Teze, Dier, Mawissa, Caio Henrique

: Teze, Dier, Mawissa, Caio Henrique Centrocampo : Minamino, Zakaria, Camara, Golovin

: Minamino, Zakaria, Camara, Golovin Attacco : Biereth, Balogun

: Biereth, Balogun Allenatore: Philippe Clement

Probabile formazione Inter (3-5-2):

Portiere : Sommer

: Sommer Difesa : Darmian, De Vrij, Bastoni

: Darmian, De Vrij, Bastoni Centrocampo : Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto

: Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto Attacco : Bonny, Lautaro Martínez

: Bonny, Lautaro Martínez Allenatore: Cristian Chivu

Monaco-Inter: un test fondamentale per l’Inter

La sfida contro il Monaco rappresenta per l’Inter un banco di prova cruciale in vista dell’inizio della stagione 2025-2026. La squadra di Chivu dovrà dimostrare solidità difensiva, un aspetto su cui si è lavorato durante il precampionato, ma anche affinatezza in attacco. La sfida con i francesi, che hanno rafforzato significativamente il loro reparto offensivo, offrirà agli allenatori delle due squadre un’indicazione importante sulla condizione fisica e tattica delle proprie formazioni.

L’importanza di prepararsi per la nuova stagione

Le amichevoli estive, sebbene siano solo un primo assaggio della stagione, sono fondamentali per testare le dinamiche di squadra e dare spazio agli esperimenti tattici. Con il mercato ancora in pieno svolgimento, la gara di venerdì sarà anche un’occasione per vedere come si inseriscono gli ultimi arrivati, come Bonny per l’Inter, e come si stanno amalgamando i nuovi acquisti del Monaco.