Serie A: Cagliari-Genoa 2-1, Ranieri esce dalla Zona Rossa

CALCIO SERIE A – Il Cagliari di Ranieri ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva, migliorando la sua posizione in classifica: dopo i successi in rimonta contro Frosinone (Serie A) e Udinese (Coppa Italia), stende anche il Genoa di Gilardino.

Durante il primo tempo, Vasquez ha colpito la traversa con un tiro da una posizione scomoda. Nella ripresa, Oristanio ha fornito un assist per Viola che ha segnato il primo gol della partita. Gudmundsson ha poi pareggiato con un tiro spettacolare dopo un errore di Dossena. Martinez ha fatto un ottimo intervento per negare a Luvumbo la possibilità di segnare. Zappa ha raddoppiato il vantaggio su un assist di Petagna. Infine, Scuffet ha negato a Puscas il pareggio nel recupero.

Il tabellino di Cagliari-Genoa risultato esatto finale 2-1

Marcatori Gol: 48′ Viola (C), 51′ Gudmundsson (G), 69′ Zappa (C).

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Goldaniga, Chatzīdiakos (45′ Zappa), Dossena, Augello (90’+5′ Obert); Jankto (76′ Azzi), Prati, Makoumbou; Mancosu (45′ Viola); Oristanio (64′ Petagna), Luvumbo. Allenatore: Ranieri.

GENOA (3-5-2): Martínez; Sabelli, Drăgușin, Vásquez; De Winter, Strootman (59′ Thorsby), Badelj (59′ Pușcaș), Frendrup, Martín (66′ Haps); Malinovskyi (84′ Ekuban), Gudmundsson. Allenatore: Gilardino.

Arbitro: Marco Guida. Ammoniti: 27′ Malinovskyi per fallo su Oristanio, 71′ Gudmundsson per accenno di rissa con Goldaniga, 73′ Goldaniga per il medesimo episodio, 90’+1′ Petagna per proteste, 90’+3′ Viola per gesto antisportivo, 90’+6′ Scuffet per perdita di tempo.