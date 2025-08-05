Calcio IN

Vivi il calcio, respira la passione!

Calcio

Dove vedere Nottingham Forest-Fiorentina in streaming: orario e formazioni dell’amichevole

DiFederico Spadaro

Ago 5, 2025

dove vedere streaming nottingham fiorentina

Fiorentina in amichevole contro il Nottingham Forest: il match per preparare la nuova stagione

La Fiorentina scende in campo oggi, martedì 5 agosto, per un’amichevole contro il Nottingham Forest allo stadio City Ground di Nottingham. Questo incontro segna l’inizio della preparazione della squadra viola per la nuova stagione, dopo aver ottenuto il settimo posto nell’ultimo campionato di Serie A, un piazzamento che ha garantito alla Fiorentina la qualificazione alla Conference League.

Nottingham Forest, obiettivo Europa League

Anche il Nottingham Forest, reduce da una stagione positiva in Premier League, affronterà il match come parte della sua preparazione per le competizioni europee. Il club inglese ha concluso l’ultima stagione al settimo posto, guadagnando così un posto in Europa League grazie alla retrocessione in Conference League del Crystal Palace, vincitore dell’FA Cup.

Orario e probabili formazioni: Nottingham Forest-Fiorentina

La partita tra Nottingham Forest e Fiorentina si giocherà oggi, martedì 5 agosto, alle ore 20.45 (ora italiana). Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:

Nottingham Forest (4-2-3-1)

  • Portiere: Sels
  • Difensori: Jair, Milenkovic, Murillo, Morato
  • Centrocampisti: Sangaré, Anderson
  • Trequartisti: Hudson-Odoi, Gibbs-White, Ndoye
  • Attaccante: Igor Jesus
  • Allenatore: Espirito Santo

Fiorentina (3-4-2-1)

  • Portiere: De Gea
  • Difensori: Comuzzo, Pablo Marí, Ranieri
  • Centrocampisti: Dodo, Fagioli, Mandragora, Gosens
  • Trequartisti: Fazzini, Gudmundsson
  • Attaccante: Kean
  • Allenatore: Pioli

fiorentina nottingham amichevole 2023 streaming

Dove vedere Nottingham Forest-Fiorentina in diretta tv e streaming gratis

Il match tra Nottingham Forest Fiorentina non sarà trasmesso in diretta televisiva su alcuna emittente. Tuttavia, i tifosi potranno seguire la partita in streaming attraverso la piattaforma ufficiale della Fiorentina, che offrirà il servizio per la visione del match. Il sito è https://www.acffiorentina.com/.

Un test importante per la Fiorentina

Per la Fiorentina, questa amichevole rappresenta un test fondamentale per rodare i meccanismi in vista della nuova stagione. La squadra, allenata da Stefano Pioli, sta cercando di integrare al meglio i nuovi acquisti e consolidare il gruppo per affrontare al meglio le sfide in Serie A e in Conference League.

L’amichevole contro il Nottingham Forest offrirà alla Fiorentina l’opportunità di testare la condizione fisica e mentale dei suoi giocatori, in vista di una stagione che si preannuncia ricca di impegni sia a livello nazionale che internazionale. Il club viola spera di confermare i progressi già visti nella passata stagione, puntando a migliorare ulteriormente il proprio rendimento in campionato e nelle coppe.

Notizie che potresti leggere:

  1. Chelsea-FIORENTINA, info streaming orari diretta tv oggi
  2. NAPOLI FIORENTINA Streaming: info Facebook YouTube, dove vederla Gratis con PC SmartPhone Tablet
  3. Partite amichevoli estive della Serie A, il calendario squadra per squadra

Articoli correlati

Calcio

Succede tutto a fine mercato: “Lookman al posto di Vlahovic”

Calcio

Amichevoli Estive Serie A 2025: Calendario Partite Risultati Aggiornati e Dove vederle

Calcio

Partite Oggi 8 Agosto: Monaco-Inter Dinamo Zagabria-Vukovar Casa Pia-Sporting, Orari Streaming e Canali TV Online

You missed

Calcio

Succede tutto a fine mercato: “Lookman al posto di Vlahovic”

3 Settembre 2025 Roberto Naccarella
Calcio

Amichevoli Estive Serie A 2025: Calendario Partite Risultati Aggiornati e Dove vederle

8 Agosto 2025 Federico Spadaro
Calcio

Partite Oggi 8 Agosto: Monaco-Inter Dinamo Zagabria-Vukovar Casa Pia-Sporting, Orari Streaming e Canali TV Online

8 Agosto 2025 Federico Spadaro
Calcio

Dove vedere Monaco-Inter Streaming Diretta TV: Orario e Formazioni dell’Amichevole

7 Agosto 2025 Federico Spadaro

Copyright © 2025 Calcioin.it proprietà di D&D PowerWeb Srl – Via Cavour 310 - 00184 Roma RM - P.Iva 15336031008 – Gestione multimediale Too Bee Srl – Questo blog non è una testata giornalistica, in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 07.03.2001 - Redazione - Privacy - Disclaimer

Change privacy settings
×