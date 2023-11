La Juventus di Allegri espugna 0-1 l’insidioso Franchi con il primo gol di Fabio Miretti in Serie A

CALCIO SERIE A – La Juventus ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva, battendo la Fiorentina a Firenze grazie al primo gol di Fabio Miretti in Serie A. Nonostante le richieste di rinvio a causa dell’alluvione che ha colpito la Toscana, la partita si è giocata regolarmente davanti ad un publico numeroso e i bianconeri hanno vinto, infliggendo alla Fiorentina la terza sconfitta di fila e permettendo alla Roma di raggiungerli al settimo posto in classifica. Per la Juventus invece, quarta vittoria consecutiva e rimane al passo della capolista Inter, a -2, e con 4 punti di vantaggio sul Milan terzo al quale si avvicina il Napoli (-1).

Record corto muso di Allegri con la Juve

La Juventus, con Massimiliano Allegri come allenatore, ha stabilito un nuovo record di vittorie per 1-0 nella Serie A italiana. Dal suo ritorno nel 2021/2022, la squadra ha vinto un totale di 17 partite con questo punteggio, superando qualsiasi altra avversaria nel medesimo periodo.

Ottima partita di Rugani e Bremer

Daniele Rugani continua a mostrare un’ottima forma nelle ultime due stagioni con la Juventus. Ha giocato da titolare in soli dieci incontri, nei quali la squadra ha subito solo un gol e ottenuto otto vittorie e un pareggio senza subire gol.

Allegri si esprime positivamente sulla prestazione di Bremer, Rugani e l’intera squadra, sottolineando l’importanza dello spirito di squadra. Ha parlato anche del buon rendimento di Chiesa e del suo impegno nonostante le difficoltà di giocare a Firenze. Infine, Allegri ha mostrato soddisfazione per il gol vittoria di Miretti e apprezza il suo contributo importante.

Allegri in conferenza stampa post partita Viola-Juve



Massimiliano Allegri ha espresso la sua solidarietà alle vittime e ai loro familiari dopo il tragico evento. Ha sottolineato la forza del popolo toscano nel risollevarsi velocemente. La partita contro la Fiorentina è stata difficile, ma l’obiettivo era la vittoria. Ha elogiato la squadra avversaria per la loro difficoltà nel giocare contro di loro. Era importante ottenere una vittoria per allontanarsi dalla quinta posizione. I giocatori si sono distinti nel secondo tempo e la Juventus ha fatto tutto il possibile per portare a casa il risultato.

Allegri ha sottolineato l’importanza di affrontare queste partite per tornare a vincere e ha riconosciuto la sfida che rappresentano i confronti diretti. Ha anche evidenziato l’importanza di migliorare e sfruttare gli spazi aperti nel campo avversario. I giocatori Vlahovic e Milik sono stati determinanti nel secondo tempo. Infine, Allegri ha ribadito l’importanza di mantenere un approccio umile e progredire gradualmente verso le prime quattro posizioni.

Juventus, difesa impenetrabile

Sesta partita consecutiva senza subire gol in campionato per la Juventus, che non incassa reti dalla sconfitta per 4-2 con il Sassuolo del 23 settembre scorso.