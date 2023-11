MILAN PARIS SG Streaming Gratis TV, dove vederla con PC Tablet Cellulare: Sky Live, Canale 5 o Amazon?

Dove vedere Diretta Milan-PSG Streaming Gratis Online in italiano. Alle ore 21 italiane di oggi martedì 7 novembre 2023, si gioca la partita Milan-Paris SG, valida per la quarta giornata del girone F di Champions League. Ultima spiaggia per i rossoneri che hanno solamente 2 punti in classifica dopo 3 partite, non hanno ancora vinto e non hanno nemmeno segnato un gol. I francesi invece comandano la graduatoria con 6 punti. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra Pioli e Luis Enrique? Di seguito le informazioni per vedere Milan-PSG streaming gratis e diretta video tv.

Come arrivano le due squadre alla sfida di oggi

Il Milan si trova in una fase cruciale della stagione, dopo aver subito due sconfitte contro Udinese e Juventus. Nonostante la squadra non sia in ottima forma, ci si aspetta una reazione da parte dei giocatori per continuare il loro percorso verso l’Europa. Nel frattempo, il PSG di Mbappé sta attraversando un periodo di buona condizione, che è stato evidente anche nella partita precedente.

Diretta Milan-PSG Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Il Milan sta attraversando un periodo difficile con quattro partite senza vittorie, mettendo l’allenatore Stefano Pioli sotto pressione. La squadra è in una posizione precaria nella UEFA Champions League e affronta un difficile incontro contro il Paris Saint-Germain. Il PSG, al contrario, ha avuto una ripresa dopo un inizio difficile e ha ottenuto una serie di vittorie consecutive. Nonostante ciò, il Milan può trovare fiducia dal suo record casalingo contro le squadre francesi. Il PSG ha avuto difficoltà nelle trasferte nella UEFA Champions League e ha battuto il Milan solo una volta in passato. Tuttavia, il PSG ha una buona tradizione di vittorie in Italia.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Nava, Nsiala-Makengo, Florenzi, Bartesaghi, Adli, Pobega, Krunic, Chaka Traoré, Chukwueze, Okafor, Jovic.

PSG (4-2-4): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, L. Hernandez; Ugarte, Zaire-Emery; Dembelé, Kolo Muani, Mbappé, Vitinha. Allenatore Luis Enrique.

A disposizione in panchina: Letellier, Tenas, Mukiele, Fabian Ruiz, Lee Kang-In, Soler, Goncalo Ramos, Barcola.

Arbitro: Gil Manzano (Spagna).

Milan-PSG in Diretta TV



Milan-PSG in diretta tv sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201 del satellitare), Sky Sport 4K (canale 213 del satellitare) e in chiaro su Canale 5 di Mediaset. Telecronaca Sky di Milan-PSG affidata a Massimo Marianella e Luca Marchegiani, su Mediaset i telecronisti saranno Massimo Callegari e Massimo Paganin. Sul Corriere dello Sport la diretta scritta con aggiornamenti in tempo reale.

Rafael Leão è il leader in termini di tentativi di dribbling dopo aver avanzato con la palla nei piedi per almeno 5 metri nella stagione attuale della Champions League.

Milan-PSG Streaming Gratis

Milan-PSG streaming gratis per gli abbonati con Sky Go, Now (a pagamento per tutti) e gratis anche con Sport Mediaset e Mediaset Infinity, su pc smartphone e tablet.

L’attaccante del Milan Olivier Giroud ha segnato cinque dei suoi sei gol stagionali entro la fine del primo tempo. Inoltre, ha avuto un buon rendimento contro il PSG, con quattro gol e solo due sconfitte in otto scontri diretti.

Milan-PSG Streaming alternative?

