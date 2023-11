NAPOLI Union Berlino Streaming Gratis TV, dove vederla Online: SKY o Amazon?

Dove vedere Diretta Napoli-Union Berlino Streaming Gratis Online in italiano. Alle ore 18:45 italiane di oggi mercoledì 8 novembre 2023, si gioca la partita Napoli-Union Berlino, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League.

Il Napoli che in questo momento occupa il secondo posto in classifica non avrà certo grandi difficoltà a superare la formazione tedesca che all’andata, 15 giorni fa, ha battuto con il risultato i 0-1. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra Fischer e Garcia? Di seguito le probabili formazioni e tutte le informazioni per vedere Napoli-Union Berlino streaming gratis e diretta video tv.

I campioni d’Italia, che sono in striscia positiva da quattro gare (tre vittorie ed un pareggio tra campionato e Champions) in caso di successo compierebbero un importante passo in avanti verso l’approdo alla fase ad eliminazione diretta del torneo.

Diretta Napoli-Union Berlino Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Il Napoli occupa il secondo posto nel Gruppo C della UEFA Champions League, dietro al Real Madrid, con due vittorie e una sconfitta. Il prossimo obiettivo della squadra sarà mantenere a zero punti il prossimo avversario, l’Union Berlin. L’allenatore Rudi Garcia è sotto pressione per ottenere la quarta vittoria consecutiva senza subire gol. Questo risultato potrebbe avvicinare il Napoli alla fase a eliminazione diretta, condizione necessaria per il rinnovo del contratto di Garcia.

Battere questa formazione tedesca non dovrebbe essere difficile (lo dicono anche le quote scommesse sulla partita), soprattutto considerando che l’Union Berlin ha perso tutte e tre le prime partite del girone. La squadra tedesca ha subito la sua dodicesima sconfitta consecutiva e non è riuscita a segnare nelle ultime cinque partite.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore Rudi Garcia.

A disposizione in panchina: Gollini, Contini, Olivera, Ostigard, Juan Jesus, Zanoli, Elmas, Cajuste, Gaetano, Lindstrom, Simeone, Zerbin.

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Knoche, Leite, Doekhi; Trimmel, Habener, Khedira, Aaronson, Gosens; Becker, Fofana. Allenatore: Fischer.

A disposizione in panchina: Stein, Schwolow, Bonucci, Jaeckel, Laidouni, Tousart, Kral, Dehl, Volland, Behrens.

Arbitro: Danny Desmond Makkelie (Olanda).

Napoli-Union Berlino in Diretta TV



Napoli-Union Berlino in diretta tv sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201 del satellitare), Sky Sport 4K (canale 213 del satellitare) con telecronaca di Maurizio Compagnoni e Beppe Bergomi.. La partita non sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 di Mediaset. Sul Corriere dello Sport la diretta scritta con aggiornamenti in tempo reale.

Il Napoli ha avuto un ottimo rendimento nelle ultime partite del girone di Champions League, perdendo solo due volte su quindici partite. Durante questo periodo, la squadra ha segnato in media 2.4 gol a partita, totalizzando 36 reti complessive.

Napoli-Union Berlino Streaming Gratis

Napoli-Union Berlino streaming gratis per gli abbonati con Sky Go, Now (a pagamento per tutti). Per gli abbonati il match è disponibile anche con Infinity+ di Mediaset, su pc smartphone e tablet, con le voci di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.

La classifica del Gruppo C: Real Madrid 9 punti, Napoli 6, Braga 3, Union Berlino 0.

Napoli-Union Berlino Streaming alternative?

Se si considerano tutte le competizioni, sono ben dodici le sconfitte consecutive inanellate da un Union Berlino incapace di ottenere un risultato positivo dallo scorso 26 agosto (vittoria per 4-1 in campionato sul campo del Darmstadt). La sfida Napoli-Union Berlino streaming non sarà disponibile su Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti che non pagano i diritti televisivi sul calcio.