SALISBURGO INTER Streaming TV Gratis, dove vederla LIVE: Prime Video, DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Salisburgo-Inter Streaming. Alle ore 21:00 italiane di oggi mercoledì 8 novembre 2023, la formazione di Inzaghi visita quella austriaca di Struber al Red Bull Arena di Salisburgo nel quarto match del Gruppo D della Champions League 2023-24. Chi vincerà questa sera? Di seguito le informazioni per vedere Salisburgo-Inter streaming gratis e diretta tv.

Diretta Salisburgo-Inter Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Inter al primo posto in classifica con 7 punti assieme al Real Sociedad, Salisburgo dietro con 3 punti, ultimo Benfica con zero punti. Ghiotta occasione per i nerazzurri per mettere in tasca il discorso qualificazione. L’Inter ha vinto tutti e tre gli incontri con il Salisburgo nelle competizioni europee: successo 1-0 sia all’andata che al ritorno nella finale di Coppa UEFA del 1994 e 2-1 nel match più recente di Champions League.

SALISBURGO (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Baidoo, Pavlovic, Ulmer; Sucic, Gourna-Douarth, Bidstrup; Gloukh; Konaté, Simic. Allenatore: Struber.

A disposizione in panchina: Mantl, Krumrey, Morgalla, Capaldo, Diambou, Fernando, Forson, Ratkov, Nene.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Dumfries, Dimarco, Asllani, Sensi, Klaassen, Barella, Arnautovic, Martinez.

Arbitro: Gozubuyuk (Olanda).

Salisburgo-Inter in Diretta TV, che canale ?



Salisburgo-Inter in diretta TV e in esclusiva su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà condotta dalla coppia composta da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini (ex giocatore del Milan).

Salisburgo-Inter Streaming Gratis Live Italiano, come ?



Salisburgo-Inter streaming gratis per gli abbonati con Amazon Prime Video. Basta scaricare l’app su moderna Smart TV oppure su console di come PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X). Sarà possibile seguire la partita di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi Smart TV. Basterà quindi collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook, oppure scaricare la relativa app su smartphone e tablet.

Salisburgo-Inter Streaming alternativa online, dove ?



La sfida Salisburgo-Inter non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV. Sul Corriere dello Sport e su TuttoSport potete seguire la diretta live scritta della partita di oggi con gli aggiornamenti in tempo reale, con cronaca, il tabellino e le principali statistiche.