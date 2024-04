Arsenal-Bayern Monaco Streaming TV, dove vedere Gratis Online Andata Quarti Champions League

Dove vedere Diretta Arsenal-Bayern Monaco Streaming: quando e dove si gioca

Il ritorno della Champions League si fa sentire con il primo turno dei quarti di finale, una situazione deludente per il calcio italiano che non ha più squadre in corsa. Sia l’Arsenal che il Bayern Monaco sono ancora candidate alla vittoria finale, avendo superato Porto e Lazio rispettivamente agli ottavi. I ‘Gunners’ hanno prevalso ai calci di rigore, mentre i bavaresi hanno dominato la Lazio all’Allianz Arena con un netto 3-0 dopo aver perso il primo scontro per il rigore trasformato da Immobile.

L’Arsenal ha subito tre sconfitte consecutive contro il Bayern Monaco con lo stesso punteggio: 5-1, tutte e tre in Champions League, registrando così il peggior scarto in una singola partita del club nelle competizioni europee (quattro gol). L’ultima sfida tra le due squadre nel marzo 2017 è stata anche la sconfitta più pesante dell’Arsenal all’Emirates Stadium in qualsiasi competizione.

Questa sarà la quinta volta che Arsenal e Bayern Monaco si affronteranno nella fase a eliminazione diretta della Champions League, con i tedeschi che hanno superato il turno in tutte e quattro le occasioni precedenti (nel 2004/05, 2012/13, 2013/14 e 2016/17 – tutte agli ottavi di finale).

Segue un riepilogo completo su Arsenal-Bayern Monaco, con informazioni sulle formazioni e su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

Quando e dove si gioca Arsenal-Bayern Monaco

Arsenal-Bayern Monaco avrà luogo il martedì 9 aprile 2024 presso l’Emirates Stadium di Londra. Il fischio d’inizio è previsto per le 21:00.

Diretta Arsenal-Bayern Monaco Streaming: probabili formazioni



ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Jesus. Allenatore: Arteta.

A disposizione: Ramsdale, Hein, Kiwior, Zinchenko, Elneny, Partey, Fabio Vieira, Smith-Rowe, Trossard, Martinelli, Nelsson, Nketiah.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Guerreiro; Laimer, Goretzka; Sané, Musiala, Gnabry; Kane. Allenatore: Tuchel.

A disposizione: Ulreich, Peretz, Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies, Pavlovic, Müller, Zaragoza, Coman, Tel, Choupo-Moting.

ARBITRO: Nyberg (Svezia). ASSISTENTI: Beigl-Söderqvist. IV UFFICIALE: Ladeback. VAR: Van Boekel (Olanda). Assistente VAR: Higler (Olanda).

Arsenal-Bayern Monaco in TV



Il match tra Arsenal e Bayern Monaco sarà trasmesso in diretta da Sky, visibile sui canali Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 253).

Come vedere Arsenal-Bayern Monaco Streaming Gratis in Italiano



Gli abbonati Sky potranno seguire Arsenal-Bayern Monaco utilizzando Sky Go. Per chi non ha Sky, c’è la possibilità di guardare la partita su NOW con l’acquisto del ‘Pass Sport’. In alternativa, il match sarà disponibile su Infinity+ con l’abbonamento.