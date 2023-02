JUVENTUS-FIORENTINA Streaming Gratis TV, dove vederla con Cellulare Tablet PC: DAZN o SKY?

Dove vedere Diretta Juventus-Fiorentina Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18 di oggi domenica 12 febbraio 2023, la Juventus di max Allegri riceve la visita della Fiorentina del tecnico Italiano, allo stadio “Allianz Stadium” di Torino, per la 22a giornata di Serie A.

La gara d’andata, giocata a settembre, è terminata sul risultato di 1-1 con goal di Milik (assente per infortunio) e Kouamé. Nel complesso gli incroci tra le due squadre sono stati 189 con quarantuno vittorie viola, 59 pareggi e ottantanove successi della Juventus. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Fiorentina streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Juventus-Fiorentina Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Ancora alle prese con la detrazione di 15 punti per ‘irregolarità finanziarie’, il periodo di fragilità difensiva sembra essere finito per la Juventus dopo che ha mantenuto la porta inviolata in partite consecutive, con la seconda di quelle vittorie che ha portato una vittoria schiacciante per 3-0 contro la Salernitana a metà settimana, con l’allenatore Massimiliano Allegri che ha definito quella partita una ‘battaglia per la salvezza’.

C’è stata anche un’altra piccola vittoria per la Juventus in quella partita, con due gol ed un assist per un giocatore ben pagato ed ex della Fiorentina, Dušan Vlahović, che ha finalmente messo fine alla mancanza di gol che durava da quattro mesi in SERIE A.

Juventus (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic, Chiesa. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Gatti, Rugani, Barbieri, Soulé, Fagioli, Paredes, Iling-Junior, Barrenechea, Kean.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Jovic. Allenatore Italiano. A disposizione in panchina: Sirigu, Cerofolini, Terzic, Ranieri, Venuti, Bianco, Castrovilli, Saponara, Brekalo, Ikoné, Cabral.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Guardalinee: Meli-Peretti. 4° Uomo: Camplone. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Muto.

Juventus-Fiorentina in TV al posto di Rojadirecta Canale

Juventus-Fiorentina in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca di Juventus-Fiorentina sarà affidata a Pierluigi Pardo col commento tecnico di Massimo Ambrosini.

La Juventus ha raccolto un pareggio e una sconfitta nelle ultime due gare interne di campionato contro Atalanta e Monza: non rimane almeno tre gare casalinghe senza vincere in Serie A dall’inizio della stagione 2015/16.

Juventus-Fiorentina Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Juventus-Fiorentina streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Juventus ha vinto l’ultima partita di Serie A 3-0 in trasferta contro la Salernitana, terminando una serie di 3 gare senza successi (V0 N1 P2).L’ultima partita di Serie A della Fiorentina ha visto la squadra perdere 1-2 contro il Bologna, portando la serie di gare senza successi a 4 (V0 N1 P3).

Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Juventus-Fiorentina Streaming alternativa Roja Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Juventus-Fiorentina Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja Live Club, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Nicolás González, Arthur Cabral e Giacomo Bonaventura sono finora i giocatori più prolifici della Fiorentina in questo campionato, avendo realizzato 3 reti.