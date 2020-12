JUVENTUS FIORENTINA Streaming Link info ROJADIRECTA Facebook Video YouTube? Dove vedere Serie A GRATIS TV: Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Juventus Fiorentina Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: Video Serie A 14a giornata. Alle ore 20:45 italiane di oggi martedì 22 dicembre 2020, si gioca Juventus Fiorentina in diretta video streaming live sui canali digitali di SKY. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie su questo spettacolare match di Serie A.

Juventus Fiorentina Streaming, presentazione match.

I bianconeri devono assolutamente vincere per non perdere terreno in chiave Scudetto, ma anche i viola hanno estremo bisogno di punti considerata la difficile situazione di classifica. Nella scorsa stagione la Juventus ha avuto vita facile allo ‘Stadium’ contro la Fiorentina, vincendo con un secco 3-0. Grande protagonista Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta. La Juventus è la squadra contro cui la Fiorentina ha sia perso più match (78) che subito più gol (266) in Serie A. Dall’altra parte, solo contro il Milan (54) la Juventus ha pareggiato più partite nella massima serie che contro la Fiorentina (51).

Juventus Fiorentina Diretta Live TV senza Rojadirecta.

Juventus Fiorentina viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e canale 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 Satellite). La sfida non viene trasmessa in chiaro.

Cristiano Ronaldo ha realizzato 33 gol in Serie A nel 2020 – solo due giocatori nella storia della competizione hanno fatto meglio in un singolo anno solare (41 Borel nel 1933 e 36 Nordahl nel 1950).

Juventus Fiorentina Streaming Gratis Link senza Rojadirecta.

Juventus Fiorentina sarà disponibile in streaming live su Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con(link www.nowtv.com).è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Cristiano Ronaldo ha segnato tre reti contro la Fiorentina in Serie A, tutte su rigore – contro nessuna squadra ha realizzato più gol dal dischetto nel campionato italiano (alla pari del Genoa).

Le formazioni di Juventus Fiorentina che speriamo di vedere in campo: non solo FantaCalcio.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Ramsey, McKennie, Bentancur, Chiesa; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arthur, Chiellini.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger Pezzella, Igor; Lirola, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. Allenatore Prandelli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Alternative per vedere Juventus Fiorentina in diretta live streaming gratis invece di Rojadirecta.



Altre forme per vedere Juventus Fiorentina non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Juventus Fiorentina potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.