CROTONE PARMA Streaming Gratis Live TV: su Smartphone con DAZN Online

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Crotone Parma Streaming (senza Rojadirecta) Video Gratis. Alle ore 18:30 di oggi martedì 22 dicembre 2020, si gioca Crotone Parma in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà? La sfida tra Torino e Bologna si giocherà allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Crotone Parma Streaming, presentazione match.

Il 14° turno di Serie A si apre con un match che ha molto da dire in ottica salvezza. La squadra di Stroppa è reduce dal pesante ko rimediato in casa della Sampdoria. Una sconfitta che ha di fatto cancellato quanto di buono fatto dai calabresi, capaci in precedenza di conquistare 4 punti in pochissimi giorni. Anche il Parma è reduce da una batosta: lo 0-4 casalingo contro la Juventus. Gara nella quale la formazione di Liverani non è quasi mai riuscita a tenere testa ai campioni d’Italia in carica.

Le formazioni di Crotone Parma che speriamo di vedere in campo: non solo FantaCalcio.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione; Messias, Reca; Simy, Riviere. Allenatore Stroppa. Squalificati: Marrone. Indisponibili: Benali, Cigarini, Rispoli.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh; Inglese, Gervinho. Allenatore Liverani. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Grassi, Laurini, Nicolussi Caviglia, Giu. Pezzella, Scozzarella.

Jasmin Kurtic è l’unico giocatore attualmente nella rosa del Parma a vantare un gol in Serie A contro il Crotone: rete proprio in trasferta (si giocava a Pescara) nel settembre 2016 con la maglia dell’Atalanta.

Crotone Parma Diretta Live TV senza Rojadirecta.

Diretta Crotone Parma sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Gervinho non ha trovato il gol in nessuna delle ultime otto partite di Serie A contro squadre neopromosse: l’ultima rete contro avversarie provenienti dalla cadetteria risale al marzo 2019, contro l’Empoli.

Dove vedere Crotone Parma Streaming Gratis Link senza Rojadirecta.

Crotone Parma in esclusiva in diretta streaming con DAZN (link www.dazn.com), e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Il costo del servizio DAZN è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese. La partita non si può vedere su Rojadirecta perchè considerata illegale in Italia.

Alternative per vedere Crotone Parma in diretta live streaming gratis invece di Rojadirecta.

Altre forme per vedere Crotone Parma non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.