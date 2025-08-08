Calcio IN

Amichevoli Estive Serie A 2025: Calendario Partite Risultati Aggiornati e Dove vederle

Ago 8, 2025

Ecco il calendario aggiornato delle amichevoli estive 2025 delle squadre di Serie A con date, avversari, location, risultati (se disponibili) e dove vederle in TV o streaming. Elenco in continuo aggiornamento!

⚽ Amichevoli Serie A – Estate 2025

Atalanta

  • Sabato 26 luglio, orario TBC: Atalanta-Atalanta Under 23 1-0
  • Sabato 2 agosto, ore 15:00: Lipsia-Atalanta (DAZN e DAZN 1)
  • Sabato 9 agosto, ore 15:30: Colonia-Atalanta
  • Sabato 16 agosto, ore 20:45: Atalanta-Juventus

Bologna

  • Giovedì 17 luglio, ore 18:00: Bologna-Gitschberg 8-0
  • Domenica 20 luglio, ore 17:00: Bologna-Virtus Verona 7-0
  • Sabato 26 luglio: triangolare, Bologna-Sudtirol 0-0, Bologna-Sassuolo 2-1
  • Venerdì 1 agosto, ore 17:30: Bologna-Vis Pesaro 2-3
  • Sabato 2 agosto, ore 11:00: Bologna-Levadiakos 3-2
  • Sabato 9 agosto, ore 17:00: Stoccarda-Bologna
  • Sabato 16 agosto, ore 20:45: Bologna-OFI

Cagliari

  • Sabato 19 luglio, ore 15:00: Cagliari-Ospitaletto 3-1
  • Mercoledì 23 luglio, ore 19:30: Cagliari-Galatasaray 1-3
  • Sabato 26 luglio, ore 14:00: Hannover 96-Cagliari 2-0
  • Sabato 2 agosto, ore 20:30: Cagliari-Saint Etienne 1-0
  • Sabato 9 agosto, ore 10:00 e 19:00: Cagliari-Racing Santander

Como

  • Venerdì 18 luglio, ore 19.30: Como-Lille 3-2
  • Mercoledì 23 luglio, ore 20.30: Como-Al Ahli 3-1
  • Domenica 27 luglio, ore 20.00: Como-Ajax 3-0
  • Mercoledì 6 agosto, ore 20.30: Real Betis-Como 2-3
  • Domenica 10 agosto, ore 21.00: Barcellona-Como

Cremonese

  • Sabato 26 luglio, ore 16:00: Cremonese-Torino 1-4
  • Domenica 3 agosto, ore 16:00: Cremonese-Pro Patria 3-0

Fiorentina

  • Domenica 20 luglio, ore 20:00: Fiorentina-Fiorentina Primavera 8-0
  • Giovedì 24 luglio, ore 20:00: Grosseto-Fiorentina 0-3
  • Venerdì 25 luglio, ore 20:00: Fiorentina-Carrarese 2-0
  • Domenica 3 agosto, ore 16:00: Leicester-Fiorentina 2-0
  • Martedì 5 agosto, ore 20:45: Nottingham Forest-Fiorentina 0-0
  • Sabato 9 agosto, ore 13:45: Manchester United-Fiorentina (DAZN e sito Fiorentina)
  • Giovedì 14 agosto, ore 20:00: Fiorentina-Japan University

Genoa

  • Mercoledì 16 luglio, ore 17:30: Genoa-Fassa 13-0
  • Sabato 26 luglio, ore 16:00: Genoa-Mantova 3-2
  • Giovedì 31 luglio, ore 19:00: Genoa-Villarreal 3-1
  • Giovedì 31 luglio, ore 20:00: Oviedo-Genoa 0-0
  • Sabato 9 agosto, ore 18:00: Rennes-Genoa

Inter

  • Domenica 3 agosto, orario da definire – Inter-Inter U23 7-2
  • Venerdì 8 agosto, ore 20:00 – Monaco-Inter (DAZN e in differita su NOVE)
  • Martedì 12 agosto, ore 21:00 – Monza-Inter (Sportitalia)
  • Sabato 16 agosto, ore 20:30 – Inter-Olympiacos (DAZN e NOVE)

Juventus

  • Sabato 2 agosto, ore 11:00: Juventus-Reggiana 2-2
  • Domenica 10 agosto, ore 17:30: Borussia Dortmund-Juventus (DAZN e NOVE)
  • Mercoledì 13 agosto, ore 18:30: Juventus-Juventus Next Gen (DAZN)
  • Sabato 16 agosto, ore 20:45: Atalanta-Juventus

Lazio

  • Domenica 20 luglio, ore 20:00: Lazio-Lazio Primavera 3-0
  • Sabato 26 luglio, ore 20:30: Avellino-Lazio 0-1
  • Mercoledì 30 luglio, ore 19:30: Fenerbahce-Lazio 1-0
  • Sabato 2 agosto, ore 20:00: Galatasaray-Lazio 2-2
  • Sabato 9 agosto, ore 16:00: Burnley-Lazio (DAZN)
  • Sabato 16 agosto, ore 20:00: Lazio-Atromitos (DAZN)

Lecce

  • Mercoledì 23 luglio, ore 19:00: Lecce-Natz 11-0
  • Domenica 27 luglio, ore 18:00: Lecce-Spezia 2-1
  • Giovedì 31 luglio, ore 17:30: Lecce-Emirati Arabi 1-3
  • Domenica 3 agosto, 17:30: Lecce-Carrarese 1-0
  • Sabato 9 agosto, 20:30: Monopoli-Lecce

Milan

  • Mercoledì 23 luglio, ore 13:30: Arsenal-Milan 1-0
  • Sabato 26 luglio, ore 13:30: Liverpool-Milan 2-4
  • Giovedì 31 luglio, ore 12:20: Perth Glory-Milan 0-9
  • Sabato 9 agosto, ore 15:00: Leeds-Milan (DAZN)
  • Domenica 10 agosto, ore 16:00: Chelsea-Milan (DAZN e in differita su NOVE)

Napoli

  • Martedì 22 luglio, ore 18:00: Napoli-Arezzo 0-2
  • Sabato 26 luglio, ore 18:00: Napoli-Catanzaro 2-1
  • Domenica 3 agosto, ore 19:00: Napoli-Brest 1-2
  • Lunedì 4 agosto, ore 10:00: Napoli-Casertana 1-1
  • Sabato 9 agosto, ore 19:00: Napoli-Girona (DAZN, Sky e OneFootball in pay per view)
  • Domenica 10 agosto, ore 10:00: Napoli-Sorrento
  • Giovedì 14 agosto, ore 18:00: Napoli-Olympiacos (DAZN, Sky e OneFootball in pay per view)

Parma

  • Domenica 20 luglio, ore 9:30: Parma-Parma Primavera 3-2
  • Sabato 26 luglio, ore 15:00: Parma-Werder Brema 0-0
  • Giovedì 31 luglio, ore 11:00: Parma-Maiorca 1-1
  • Venerdì 1 agosto, ore 9.30: Parma-Pro Vercelli 3-1
  • Sabato 9 agosto, ore 15:00: Heidenheim-Parma

Pisa

  • Domenica 20 luglio, ore 18:00: Pisa-Rappresentativa Valle d’Aosta 7-0
  • Mercoledì 23 luglio, ore 18:00: Pisa-Bra 5-0
  • Domenica 27 luglio, ore 17:30: Pisa-Pro Vercelli 1-0
  • Mercoledì 30 luglio, ore 18:30: Empoli-Pisa 2-3
  • Martedì 5 agosto, ore 18:00: Bayer Leverkusen-Pisa 3-0
  • Venerdì 8 agosto, ore 18:00: Augsburg-Pisa

Roma

  • Sabato 19 luglio, ore 18.00: Roma-Trastevere 14-0
  • Giovedì 24 luglio, ore 17.00: Roma-Unipomezia 9-0
  • Sabato 26 luglio, ore 18:00: Kaiserslautern-Roma 0-1
  • Giovedì 31 luglio, ore 18.00: Roma-Cannes 3-0
  • Sabato 2 agosto, ore 18:00: Lens-Roma 0-2
  • Mercoledì 6 agosto, ore 20:30: Aston Villa-Roma 0-2
  • Sabato 9 agosto, ore 15:00: Everton-Roma (DAZN)

Sassuolo

  • Martedì 15 luglio, ore 17:30: Sassuolo-Real Vicenza 5-0
  • Mercoledì 23 luglio, ore 18:00: Sassuolo-Trento 3-0
  • Sabato 26 luglio, ore 19:15: Sassuolo-Bologna 1-2
  • Sabato 26 luglio, ore 20:30: Sudtirol-Sassuolo 1-1
  • Martedì 5 agosto, ore 18:30: Empoli-Sassuolo 0-0

Torino

  • Sabato 19 luglio, ore 17:00: Torino-Ingolstadt 1-1
  • Sabato 26 luglio, ore 16:00: Cremonese-Torino 1-4
  • Mercoledì 30 luglio, ore 18:00: Monaco-Torino 3-1
  • Giovedì 31 luglio, ore 10:30: Monaco-Torino 3-1
  • Sabato 9 agosto, ore 21:00: Valencia-Torino

Udinese

  • Venerdì 18 luglio, ore 17:00: Udinese-NK Opatija 1-1
  • Mercoledì 23 luglio, ore 17:30: Udinese-Al Ahli Dubai 1-3
  • Sabato 26 luglio, ore 16:00 Udinese-Qatar 3-0
  • Mercoledì 30 luglio, ore 18:00: Udinese-Strasburgo 2-1
  • Sabato 2 agosto, ore 19:00: Twente-Udinese 0-1
  • Sabato 9 agosto, ore 15:30: Werder Brema-Udinese (DAZN)

Verona

  • Mercoledì 16 luglio, ore 17:30: Verona-Dilettanti Verona 6-0
  • Domenica 20 luglio, ore 17:30: Verona-Rovereto 9-0
  • Domenica 27 luglio, ore 17:30: Verona-Virtus Verona 6-0
  • Domenica 3 agosto, 18:30: Sudtirol-Verona 2-2

📺 Dove vederle in Italia

  • DAZN trasmetterà buona parte delle amichevoli estive e l’intera stagione di Serie A fino al 2029.
  • Sky Sport trasmetterà i match selezionati in co-esclusiva con DAZN durante la stagione regolare.
  • Alcune partite internazionali (es. Inter-Chelsea, Milan-Chelsea, Everton-Roma) potrebbero andare in onda su Match TV, Eurosport, o sul canale streaming del club ospitante (es. via YouTube o app ufficiale).
  • Streaming online: verifica le piattaforme ufficiali dei club (es. Roma TV+, Milan TV, Inter TV) o app multi-sport (OneFootball, LiveFootballonTV).

🔄 Prossimi aggiornamenti

  • Risultati: aggiornerò appena disponibili informazioni ufficiali dal club o fonti sportive.
  • Ulteriori amichevoli: molte squadre (es. Napoli, Sassuolo, Udinese, ecc.) comunicheranno date e avversari nelle prossime settimane.
  • Canali TV: seguirò le conferme su diritti da provider ufficiali.

