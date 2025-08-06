Dove vedere Aston Villa-Roma Streaming: Orario e Formazioni dell’Amichevole

Aston Villa-Roma: la sfida di lusso che anticipa la nuova stagione

La Roma, dopo aver battuto il Lens nella prima amichevole estiva, si prepara a scendere in campo per un test ben più impegnativo. Il 6 agosto 2025, alle 20:30, i giallorossi affronteranno l’Aston Villa, squadra che ha impressionato nella scorsa Champions League, raggiungendo i quarti di finale prima di essere eliminata dal PSG. Questo incontro rappresenta un’opportunità importante per mister Gasperini di sperimentare nuove soluzioni in vista dell’inizio del campionato, arricchito da novità sia in panchina che con i nuovi innesti. La partita si giocherà al Bescot Stadium di Walsall e sarà trasmessa in diretta TV.

Roma e Aston Villa: l’amichevole che accende la preparazione

L’incontro tra Roma e Aston Villa è un test cruciale per entrambe le squadre. La Roma sta cercando di costruire una squadra competitiva, sfruttando al meglio il periodo di preparazione estiva, mentre gli inglesi, che hanno già iniziato la loro preparazione, si apprestano ad affrontare la nuova stagione di Premier League. Con l’arrivo di Gasperini in panchina, la Roma è chiamata a rafforzarsi e a definire il proprio assetto in vista del campionato che comincerà a breve. La sfida contro l’Aston Villa si inserisce in un percorso di test importanti che includerà anche un incontro con l’Everton, previsto per il 9 agosto 2025.

Dettagli partita:

Partita : Aston Villa-Roma

: Aston Villa-Roma Data : Mercoledì 6 agosto 2025

: Mercoledì 6 agosto 2025 Orario : 20:30

: 20:30 Luogo : Bescot Stadium, Walsall (Inghilterra)

: Bescot Stadium, Walsall (Inghilterra) Diretta TV : DAZN, NOVE

: DAZN, NOVE Diretta Streaming : DAZN

: DAZN Competizione: Amichevole estiva

Dove vedere Aston Villa-Roma Streaming e Diretta TV

La partita Aston Villa-Roma sarà visibile in diretta sia su DAZN che su NOVE. Per gli abbonati a DAZN, l’incontro sarà trasmesso in diretta attraverso l’app su smart TV o sul sito web della piattaforma, con la possibilità di seguire il match in streaming. In alternativa, grazie alla collaborazione tra DAZN e Discovery, l’amichevole sarà visibile in chiaro su NOVE con una differita di un’ora, a partire dalle 21:30.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Roma

Questo incontro rappresenta un’opportunità importante per entrambe le squadre di testare le proprie formazioni in vista dell’inizio dei rispettivi campionati. L’Aston Villa, allenata da Unai Emery, avrà come obiettivo quello di consolidare il proprio assetto in vista della Premier League. La squadra inglese, che tornerà in campo tra dieci giorni, scenderà in campo con la formazione titolare, con Buendia e Watkins come attaccanti principali.

Per la Roma, Gasperini potrebbe continuare a puntare su Dovbyk in attacco, nonostante qualche dubbio sul suo rendimento, affiancato da Baldanzi ed El Shaarawy. La partita contro l’Aston Villa rappresenta un’importante opportunità per il tecnico giallorosso di trovare la giusta sintonia tra i nuovi innesti e i giocatori già presenti in rosa.

Aston Villa (4-4-2): Bizot; Cash, Bogarde, Mings, Digne; Malen, Kamara, Tielemans, Ramsey; Buendia, Watkins. Allenatore: Emery.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Angeliño; Baldanzi, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

Il calendario della Roma: il cammino estivo verso il campionato

L’amichevole contro l’Aston Villa non sarà l’unico impegno della Roma prima dell’inizio della stagione ufficiale. Il 9 agosto 2025, la squadra di Gasperini affronterà l’Everton in un altro test significativo. Questo incontro, che segnerà anche il primo scontro diretto tra le due squadre dopo l’acquisto del club inglese da parte della famiglia Friedkin, rappresenta un’opportunità per testare ulteriormente la preparazione fisica e tattica dei giallorossi.

Con l’inizio del campionato che si avvicina rapidamente, queste amichevoli estive sono fondamentali per capire come la Roma si presenterà al via, con l’obiettivo di migliorare la propria performance rispetto alla stagione precedente.

Gli occhi su Roma e Aston Villa

Quella contro l’Aston Villa è una delle ultime opportunità di preparazione per la Roma prima dell’inizio del campionato. Un test che, oltre a essere interessante dal punto di vista tecnico e tattico, vedrà le due squadre confrontarsi su un palcoscenico internazionale. Con il calciomercato che ha portato nuovi innesti nella squadra giallorossa, Gasperini avrà l’opportunità di affinare la squadra e risolvere gli ultimi dubbi in vista della stagione ufficiale.

L’incontro, visibile in diretta su DAZN e NOVE, promette di essere una sfida interessante e fondamentale per entrambe le squadre, in preparazione per una stagione che si preannuncia ricca di emozioni e novità.