Fiorentina in Inghilterra: Pareggio contro il Nottingham Forest e la preparazione continua verso il Manchester United

La Fiorentina di Stefano Pioli ha chiuso la seconda amichevole nel tour estivo in Inghilterra con un pareggio senza reti contro il Nottingham Forest. La squadra viola, pur avendo avuto occasioni per sbloccare il risultato, non è riuscita a superare l’ottima prestazione del portiere avversario. Il tecnico ha confermato il sistema di gioco 3-4-2-1, che ha visto in campo una formazione mista, con un mix di titolari e giovani promesse.

Il match contro il Nottingham Forest: un pareggio senza gol

Nel corso della partita, la Fiorentina ha mostrato una buona organizzazione, pur senza riuscire a concretizzare le occasioni create. Al 45′, Moise Kean ha avuto una grande chance per sbloccare il risultato, ma il portiere del Nottingham Forest ha effettuato una parata decisiva. Nella stessa azione, Dodo, terzino destro della Fiorentina, ha colpito la traversa, un’altra occasione sfumata.

Nel secondo tempo, Pioli ha messo in campo una formazione rinnovata, con ben 9 cambi tra titolari e riserve. Nonostante il turnover, la squadra ha continuato a lottare per trovare la via del gol. Al 90’, uno dei giovani entrati, Braschi, ha avuto un’occasione da gol che ha sfiorato il bersaglio, senza però riuscire a concretizzare.

Pioli conferma il 3-4-2-1: Gudmundsson, Dzeko e Kean al centro dell’attacco

Il tecnico viola ha riproposto il modulo 3-4-2-1, già visto nelle precedenti partite estive, affidandosi a Gudmundsson come trequartista dietro le due punte, Dzeko e Kean. Questo assetto tattico ha dato alla Fiorentina una buona densità offensiva, ma la mancanza di precisione sotto porta ha impedito alla squadra di portare a casa la vittoria. Nonostante il pareggio, Pioli ha apprezzato l’impegno dei suoi giocatori, che hanno continuato a cercare il gol fino all’ultimo minuto.

La celebrazione di Milenkovic e il focus sul futuro

Prima della partita, un momento significativo ha coinvolto il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, che ha consegnato a Nikola Milenkovic una maglia celebrativa per le sue 264 presenze con la maglia viola. Un gesto di riconoscimento per il difensore serbo, che rappresenta una delle figure più importanti della squadra.

Prossima amichevole contro il Manchester United

La Fiorentina si prepara ora alla sua ultima amichevole del tour in Inghilterra, che avrà luogo sabato prossimo all’Old Trafford contro il Manchester United. Questo match rappresenta un importante test per la squadra, che dovrà affrontare un avversario di altissimo livello in vista dell’inizio della nuova stagione. Pioli e i suoi giocatori sono pronti a dare il massimo per continuare a testare la forma e migliorare in vista degli impegni ufficiali.

Con un bilancio di un pareggio e una sconfitta finora nelle amichevoli, la Fiorentina ha ancora tempo per rifinire la sua preparazione, ma l’attesa per la prossima sfida contro una delle squadre più blasonate del calcio europeo è già alta.