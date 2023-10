Partite Streaming TV Oggi 28 ottobre 2023: Barcellona-Real Madrid Juventus-Verona Lecce-Torino Sassuolo-Bologna, orari e canali online

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis di oggi sabato 28 ottobre 2023, dove spiccano e”El Clasico” Barcellona-Real Madrid di Liga spagnola, mentre in Serie A abbiamo: Juventus-Verona, Lecce-Torino e Sassuolo-Bologna.

Orari delle partite di oggi e i canali dove vederle in TV

11.00 Bologna-Inter (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.00 Inter-Fiorentina (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.30 Chelsea-Brentford (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

14.00 Zona Gol Serie B – DAZN

14.00 Diretta Gol Serie B e Serie C – SKY SPORT CALCIO

14.00 Spezia-Cosenza (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 251)

14.00 Sudtirol-Sampdoria (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 252)

14.00 Como-Catanzaro (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 253)

14.00 Feralpisalò-Reggiana (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 254)

14.00 Almeria-Las Palmas (Liga) – DAZN

15.00 Sassuolo-Bologna (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

15.00 Verona-Atalanta (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

15.00 Genoa-Cagliari (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

15.00 Italia-Irlanda del Nord (Qualificazioni Europei Under 17) – FIGC.IT

15.30 Bayern-Darmstadt (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 255)

16.00 Arsenal-Sheffield United (Premier League) – SKY SPORT UNO

16.15 Diretta Barcellona-Real Madrid Streaming (Liga) – DAZN

16.15 Ascoli-Parma (Serie B) – DAZN e SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

16.15 Pro Vercelli-Pro Patria (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

16.15 Albinoleffe-Arzignano (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

16.15 Virtus Verona-Mantova (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

17.00 Al Feiha-Al Nassr (Saudi Pro League) – SOLOCALCIO

18.00 Lecce-Torino (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30 Wolverhampton-Newcastle (Premier League) – SKY SPORT CALCIO

18.30 Lipsia-Colonia (Bundesliga) – SKY SPORT 4K

18.30 Maiorca-Getafe (Liga) – DAZN

18.30 Lipsia-Colonia (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 257)

18.30 Trento-Alessandria (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

18.30 Triestina-Fiorenzuola (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

18.30 Renate-Novara (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

18.30 Giana Erminio-Pro Sesto (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

18.30 Pergolettese-Legnago (Serie C) – SKY SPORT (canale 256)

19.00 Benfica-Casa Pia (Campionato portoghese) – DAZN

20.45 Diretta Juventus-Verona Streaming (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

20.45 Lumezzane-Atalanta U23 (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

21.00 Cadice-Siviglia (Liga) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

22.00 Fortaleza-LDU Quito (Finale Copa Sudamericana) – MOLA

23.00 Philadelphia Union-New England (Playoff MLS) – APPLE TV

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.