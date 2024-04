VERONA UDINESE Streaming TV, dove vederla Gratis Online: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Verona-Udinese Streaming. Verona e Udinese si scontrano in una partita cruciale per la salvezza in Serie A. Entrambe le squadre sono a quota 28 punti e cercano di guadagnare punti preziosi per evitare la retrocessione. Verona recupera Duda mentre Udinese spera di recuperare giocatori chiave per la sfida. Entrambi i team sanno che è un match da non sbagliare. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere Verona-Udinese streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Verona-Udinese Streaming, presentazione match e probabili formazioni



L’anticipo serale del sabato del 33° round di Serie A presenta il grande incontro salvezza tra Verona e Udinese. Allo stesso livello a quota 28 punti, con un margine di +1 rispetto alla penultima posizione, le squadre di Baroni e Cioffi si affrontano al Bentegodi in una battaglia che offre punti cruciali nella lotta per evitare la retrocessione. Nella squadra gialloblù, la buona notizia è il ritorno di Ondrej Duda.

Il centrocampista sloveno farà coppia con Serdar, tornato dopo la squalifica, rafforzando così il reparto centrale su cui il Verona può contare nel percorso verso la salvezza. È una partita fondamentale per l’Hellas, uno scontro diretto che non può essere sbagliato se si vuole continuare a lottare per la permanenza in Serie A.

Lo stesso vale per l’Udinese, che si presenta a Verona con un buon numero di tifosi per la trasferta più vicina del campionato, mentre attende di recuperare gli ultimi 20 minuti della partita contro la Roma. Cioffi sa che questo è uno degli incontri da non fallire, anche se non ci sono buone notizie dall’infermeria, con Giannetti fuori per un infortunio al muscolo retto femorale. Tuttavia, tornano disponibili Brenner e Davis in attacco.

Per il tecnico Cioffi, sarà una sfida particolare, visto il suo passato a Verona nella scorsa stagione: “Abbiamo avuto poco tempo per provare emozioni al di fuori del calcio. Sono stati fatti sia cose positive che errori”.

Probabili formazioni Verona-Udinese

Baroni reintegra Serdar dopo la sua squalifica e inserisce Dani Silva al suo posto. Duda è in miglioramento e cerca di ottenere più spazio. Noslin viene confermato in attacco. Cioffi sembra propenso a confermare l’undici che ha iniziato contro la Roma, con incertezza tra Zarraga e Payero. Brenner è pronto per tornare in panchina, mentre Giannetti è indisponibile a causa di un infortunio muscolare.

VERONA (4-2-3-1): Montipò, Hongla, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Serdar, Duda, Noslin, Suslov, Lazovic, Bonazzoli. Allenatore Baroni.

A disposizione in panchina: Perilli, Chiesa, Belahyane, Vinagre, Tchatchhoua, Dani Silva, Coppola, Mitrovic, Tavsan, Folorunsho, Charlys, Swiderski. Indisponibili: Berardi, Cruz. Squalificati: nessuno. Diffidati: Folorunsho.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye, Kristensen, Bijol, Perez; Kamara, Payero, Walace, Samardzic, Ferreira; Pereyra; Lucca. Allenatore Cioffi.

A disposizione in panchina: Silvestri, Padelli, Tikvic, Kabasele, Ebosele, Zemura, Zarraga, Ehizibue, Brenner, Success, Davis. Indisponibili: Ebosse, Deulofeu, Lovric, Giannetti, Thauvin. Squalificati: nessuno. Diffidati: Giannetti, Perez, Success, Thauvin.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.

Darko Lazovic ha preso parte ad almeno un gol in ognuna delle ultime due presenze in Serie A e potrebbe essere direttamente coinvolto in almeno una rete per tre gare di fila per la prima volta nella competizione; tuttavia l’Udinese è la squadra contro cui il centrocampista ha giocato più minuti nella massima serie senza mai partecipare ad una rete (892).

Verona-Udinese Live TV



Verona-Udinese, match valido per la 33esima giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio Bentegodi di Verona oggi sabato 20 aprile, alle ore 20:45 con collegamento pre-partita a partire dalle ore 20:30.

Verona-Udinese in tv con DAZN (presente anche su TimVision), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

L’Hellas Verona è la vittima preferita di Roberto Pereyra in Serie A; il centrocampista dell’Udinese ha realizzato tre gol contro i gialloblù, ma tutti concentrati nelle prime quattro sfide (nemmeno una rete nelle ultime cinque).

Dove vedere Verona-Udinese Streaming Gratis in Italiano



Verona-Udinese streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), Sky Go e NOW, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il 53% dei gol dall’Hellas Verona in Serie A nel 2024 sono stati realizzati da fuori area (8/15); in questo anno solare, la squadra gialloblù è la formazione che conta più gol dalla distanza nei maggiori cinque tornei europei (segue a sei il Manchester City).

