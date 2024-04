CAGLIARI-JUVENTUS Streaming LIVE Gratis TV, dove vederla con Cellulare Tablet PC: DAZN o SKY?

Dove vedere Diretta Cagliari-Juventus Streaming. Alle ore 20:45 di oggi venerdì 19 aprile 2024, la Juventus di Max Allegri visita il Cagliari di Ranieri, allo stadio Unipol Domus, per la 33a giornata di Serie A.

La Juventus ha mantenuto il terzo posto in classifica nonostante il pareggio contro il Torino, mentre il Cagliari ha ottenuto un importante pareggio contro l’Inter. Entrambe le squadre cercano punti per i loro obiettivi stagionali, con la Juventus che mira alla Champions League e il Cagliari alla salvezza.

La Vecchia Signora ha avuto una forte predominanza contro il Cagliari negli ultimi anni, vincendo 12 delle ultime 13 partite di Serie A contro di loro. Hanno anche ottenuto più vittorie in trasferta contro il Cagliari rispetto a qualsiasi altra squadra, con 19 vittorie totali. La maggior parte di queste vittorie sono arrivate nelle ultime partite, dimostrando una continua superiorità della Juventus contro il Cagliari.

Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra i due allenatori? Di seguito le informazioni per vedere Cagliari-Juventus streaming gratis e diretta video tv, e, naturalmente, le probabili formazioni che ci piacerebbe vedere in campo questa sera.

Diretta Cagliari-Juventus Streaming: probabili formazioni



Ranieri sembra voler confermare la formazione utilizzata a San Siro per il Cagliari, mentre Allegri, per la Juventus, deve prendere decisioni sull’utilizzo di Szczesny, la scelta tra Chiesa e Yildiz in attacco e la disposizione del resto dell’attacco. Miretti non è stato convocato per un problema all’alluce.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, SulemanaM Gaetano; Oristano, Luvumbo. Allenatore: Ranieri. A disposizione in panchina: Aresti, Radunovic, Azzi, Hatzidiakos, Obert, Di Pardo, Wieteska, Deiola, Jankto, Prati, Viola, Kingstone, Lapadula, Shomurodov. Indisponibili: Mancosu, Pavoletti, Petagna. Squalificati: nessuno. Diffidati: Dossena, Luvumbo, Pavoletti, Prati.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore Massimiliano Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Djalò, Rugani, Alex Sandro, De Sciglio, Weah, Iling-Junior, Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Yildiz, Milik. Indisponibili: Kean e Miratti. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cambiaso.

Arbitro: Piccinini (Forlì). Guardalinee: Baccini e Imperiale. IV uomo: Massimi. VAR: Chiffi. Assistente Sala VAR: Valeri.

Cagliari-Juventus in TV



Cagliari-Juventus in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca DAZN di Cagliari-Juventus sarà affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Dario Marcolin.

La partita si potrà vedere anche sui canali digitali di , Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Nicolas Viola ha segnato cinque gol entrando dalla panchina in questa stagione di Serie A, eguagliando il suo precedente record con il Benevento. Potrebbe stabilire un nuovo record con un gol in più. Tra i centrocampisti dei principali campionati europei del 2023/24, è il più prolifico entrando come sostituto, con cinque reti.

Cagliari-Juventus Streaming Gratis in Italiano



La partita Cagliari-Juventus streaming gratis per gli abbonati sarà trasmessa in tempo reale su DAZN e su Sky Go, mediante il download delle applicazioni appropriate o l’accesso ai siti web pertinenti. Cagliari-Juventus sarà disponibile anche su NOW, il servizio di streaming on demand di Sky. Per accedervi sarà richiesto l’acquisto del Pass Sport. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Dusan Vlahovic ha segnato i suoi primi due gol in Serie A contro il Cagliari nel 2019, mentre giocava per la Fiorentina. Ha segnato un totale di cinque gol contro il Cagliari e ha segnato sei gol contro Bologna, Lazio, Salernitana e Sassuolo, superando così la sua prestazione contro gli sardi.