Cagliari-Juventus Streaming Gratis TV, dove vederla Online Serie A: Sky o Dazn?

Dove vedere Diretta Cagliari-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 9 aprile 2022, il Cagliari di Walter Mazzarri ospita la Juventus dell’ex Massimiliano Allegri nella 32a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Cagliari-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Cagliari-Juventus Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



La qualificazione alla prossima Champions League è troppo importante, pertanto la Juventus dovrà fare molta attenzione in questo ultimo scorcio di stagione, visto anche il colpo psicologico subito nell’ultimo turno quando ha perso in casa contro l’Inter (0-1 su calcio di rigore ripetuto dopo quello parato da Szczesny) alla fine di una partita giocata per 90 minuto all’attacco.

Stasera ci sarà di fronte un Cagliari in piena crisi, reduce da quattro sconfitte consecutive. La formazione di Mazzarri è attualmente quartultima, ma il Venezia a -3 ha ancora una partita da recuperare. Fare punti contro la Vecchia Signora sarebbe dunque importantissimo per i sardi sia dal punto di vista del morale che per la classifica.

La sconfitta per 5-1 del Cagliari in trasferta contro l’Udinese domenica scorsa ha allungato a quattro partite la sua sequenza di sconfitte consecutive in Serie A, anche se ha mantenuto il divario di tre punti dalla zona retrocessione poiché anche le squadre nelle ultime tre posizioni hanno perso.

Dovrà iniziare presto a vincere, ma l’arrivo dei giganti torinesi della Juventus dà ben poche speranze di un’inversione di tendenza a causa del record terribile della squadra sarda in questa stagione di Serie A contro le squadre attualmente nelle prime cinque posizioni (1 pareggio, 7 sconfitte).

Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Rog, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Wakter Mazzarri. A disposizione in panchina: Aresti, Radunovic, Carboni, Lykogiannis, Zappa, Baselli, Pereiro, Obert, Keita, Ceter. Squalificati: Grassi.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Luca Pellegrini; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabior; Dybala, Vlahovic. Allenatore: Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Chiellini, Rugani, Miretti, Bernardeschi, Kean. Squalificati: De Sciglio, Morata. Indisponibili: Aké, Chiesa, Kaio Jorge, Locatelli, McKennie.

Arbitro: Chiffi di Padova. Guardalinee: Giallatini e Preti. 4° Uomo: Santoro. VAR: Valeri. Assistente VAR: Bindoni.

Da inizio novembre ad oggi, la Juventus è una delle due squadre (al pari dell’Inter) imbattuta fuori casa in Serie A: in nove partite in trasferta per i bianconeri sei vittorie e tre pareggi, con 18 gol segnati (esattamente due di media a match).

Cagliari-Juventus Diretta al posto di Rojadirecta TV



Cagliari-Juventus in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. In TV anche su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Il Cagliari ha perso in tutte le ultime quattro giornate di campionato, incassando ben 11 gol: i sardi non arrivano ad almeno cinque KO di fila in Serie A da gennaio 2021, quando in panchina c’era Eusebio Di Francesco (sei in quel caso).

Cagliari-Juventus Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Cagliari-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Streaming gratis online per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Statistica in evidenza: la Juventus era in vantaggio alla fine del primo tempo in cinque delle ultime sei trasferte vinte in Serie A.

Cagliari-Juventus Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Cagliari-Juventus non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

La Juventus ha trovato il successo in 10 degli ultimi 11 confronti con il Cagliari in Serie A (nel parziale la sola vittoria con Zenga in panchina il 29 luglio 2020) e in questo parziale per ben otto volte non ha subito gol.