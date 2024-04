ATALANTA LIVERPOOL Streaming TV Gratis, dove vedere il ritorno: DAZN Video o Sky Live?

Dove vedere Diretta Atalanta-Liverpool Streaming. Nella gara d’andata dei quarti di finale dell’Europa League, l’Atalanta ha sorpreso il Liverpool vincendo 3-0 ad Anfield, mettendo a rischio le speranze del Liverpool di avanzare alle semifinali. L’Atalanta è vicina a raggiungere la sua seconda semifinale europea, mentre il Liverpool deve compiere una rimonta epica. Entrambe le squadre hanno storie contrastanti nelle competizioni europee, ma il Liverpool è noto per le sue memorabili rimonte. Tuttavia, dopo la recente sconfitta in Premier League, le prospettive sembrano difficili per i Reds.

Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra i due allenatori? Di seguito le probabili formazioni e tutte le informazioni per vedere Atalanta-Liverpool streaming gratis e diretta tv.

Statistica in evidenza: il Liverpool ha segnato tre o più gol in appena quattro delle sue ultime 20 trasferte.

Diretta Atalanta-Liverpool Streaming: probabili formazioni

Scamacca guida l’attacco dell’Atalanta, affiancato da Miranchuk, mentre Lookman e De Ketelaere inizieranno in panchina, con Koopmeiners pronto a sostituire Pasalic. Musso sarà il portiere titolare, con Zappacosta schierato davanti a Holm sul lato destro.

Nel Liverpool, Salah giocherà dall’inizio, a differenza della partita ad Anfield, mentre Luis Diaz dovrebbe partire dalla panchina insieme a Endo (Elliott retrocesso a centrocampo) e Darwin Nunez: al loro posto entrerà Diogo Jota nel tridente.

Atalanta-Liverpool si giocherà oggi giovedì 18 aprile 2024 al Gewiss Stadium di Bergamo. Calcio d’inizio alle ore 21 italiane.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Scamacca. Allenatore: Gasperini.

A disposizione in panchina: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Bonfanti, Holm, Hateboer, Bakker, Adopo, Koopmeiners, Lookman, Miranchuk, Touré.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konatè, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Mac Allister, Jones; Salah, Gakpo, Diaz. Allenatore: Klopp.

A disposizione in panchina: Kelleher, Adrian, Gomez, Quansah, Tsimikas, Endo, Elliott, Gravenbech, Clark, Nunez, Jota, Danns.

Arbitro: Letexier (Francia). Guardalinee: Mugnier-Rahmiuni. IV Uomo: Gaillouste. VAR: Brisard. Assistente Sala VAR: Delajod.

Atalanta-Liverpool in TV, che canale?



Atalanta-Liverpool in diretta tv su due diverse piattaforme: Sky e DAZN. Sky trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253) con telecronaca affidata a Federico Zancan e Lorenzo Minotti, bordocampo Massimiliano Nebuloni, Marina Presello e Francesco Cosatti.

DAZN, invece, offrirà la visione dell’incontro tramite la sua app, disponibile su smart TV di ultima generazione, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Su DAZN sarà Stefano Borghi a effettuare la telecronaca. In questo modo, tutti gli appassionati di calcio avranno la possibilità di seguire questa partita emozionante.

Atalanta-Liverpool Streaming Gratis in italiano



Atalanta-Liverpool streaming gratis per gli abbonati con diverse opzioni:

Sky Go: servizio riservato agli abbonati Sky, permette di accedere ai canali Sky Sport in diretta streaming su dispositivi mobili e computer.

DAZN: piattaforma streaming che offre la visione di numerosi eventi sportivi, tra cui l’Europa League. L’app è scaricabile su dispositivi mobili e smart TV, oppure è possibile accedere al sito ufficiale da browser.

NOW: piattaforma streaming di Sky che offre la possibilità di acquistare singoli eventi o pacchetti di eventi sportivi. Per guardare la partita Atalanta-Liverpool su NOW, sarà necessario acquistare il ‘Pass Sport’.

In questo modo, tutti gli appassionati di calcio avranno la possibilità di seguire questa partita emozionante, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. La partita non sarà visibile in chiaro in streaming su TV8.