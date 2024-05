Atalanta-Bayer Leverkusen: Dove vedere in Diretta TV e Streaming Live la Finale di Europa League 2024

Atalanta-Bayer Leverkusen Streaming Diretta TV. La Dublin Arena in Irlanda accoglie il primo degli eventi finali delle competizioni UEFA per club di questa stagione, segnando la 15a finale dell’UEFA Europa League (UEL) che vede l’Atalanta, esordiente in finale europea, e il Bayer Leverkusen, protagonista costante della stagione.

L’Atalanta, ambiziosa di scrivere storia, potrebbe diventare la prima squadra italiana a vincere la UEL, mentre il Bayer Leverkusen, con la possibilità di estendere la propria striscia imbattuta a 52 partite, mira al ‘triplete’ imbattuto inedito se conquistasse questo trofeo e poi la finale di DFB-Pokal.

L’Atalanta, sotto la guida di Gian Piero Gasperini, intende contrastare il Bayer Leverkusen, dimostrando di poter competere con qualsiasi avversario europeo. La squadra ha eliminato avversari di alto livello come Sporting Lisbona, Liverpool e Marsiglia per raggiungere la finale.

Il Bayer Leverkusen, guidato da Xabi Alonso, ha stabilito record imbattuti nella Bundesliga e in Europa, rendendolo un avversario formidabile. Con la possibilità di vincere la UEL per la seconda volta e di prolungare la striscia imbattuta a 52 partite, Alonso potrebbe raggiungere una celebrità da allenatore senza precedenti.

Gianluca Scamacca dell’Atalanta ha realizzato cinque reti durante la fase a eliminazione diretta in questa edizione della UEL, estendendo il suo primato di partite senza sconfitte quando segna in competizioni europee (7 vittorie, 3 pareggi).

dell’Atalanta ha realizzato cinque reti durante la fase a eliminazione diretta in questa edizione della UEL, estendendo il suo primato di partite senza sconfitte quando segna in competizioni europee (7 vittorie, 3 pareggi). Il talento emergente del Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, cercherà di rubare la scena, avendo segnato tre dei suoi quattro gol in questa stagione di UEL come primi gol della partita.

Atalanta-Bayer Leverkusen Streaming Live: le probabili formazioni

L’Atalanta affronterà l’assenza di De Roon: Pasalic e Scalvini sono in lizza per rimpiazzarlo, con il secondo che potrebbe ricoprire il ruolo in difesa o a centrocampo. Scamacca rientra nella formazione titolare dopo essere stato assente nella finale di Coppa Italia, mentre Lookman sembra destinato alla panchina.

Il Bayer Leverkusen probabilmente schiererà un’attacco senza punte vere, con Schick e Boniface pronti a subentrare. Nel centrocampo, il sacrificato sembra essere Andrich. Kovar sarà il portiere titolare, non Hradecky.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; De Ketelaere, Scamacca, Lookman. Allenatore Gian Piero Gasperini.

A disposizione in panchina: Carnesecchi, Rossi, Bonfanti, Toloi, Scalvini, Holm, Pasalic, Hateboer, Bakker, Miranchuk, Touré.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapié; Stanisic, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Frimpong, Wirtz; Adli. Allenatore Xabi Alonso.

A disposizione in panchina: Hradecky, Lomb, Kossounou, Arthur, Puerta, Palacios, Tella, Hofmann, Hlozen, Schick, Boniface, Iglesias.

Arbitro: Kovacs (Romania). Guardalinee: Marinescu-Artene (Romania). IV Uomo: Kruzliak (Slovacchia). VAR: Van Boekel (Olanda). Assistente Sala VAR: Popa (Romania).

Sequenza in evidenza: tutte e tre le ultime finali di UEL si sono concluse ai tiri di rigore.

Dove vedere Atalanta-Bayer Leverkusen Streaming Live e Diretta TV

La partita tra Atalanta e Bayer Leverkusen si giocherà oggi mercoledì 22 maggio 2024 all’Aviva Stadium di Dublino. Sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai Uno, e sarà disponibile anche su DAZN sui canali digitali di Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4k (canale 213), Sky Sport (canale 251).

Atalanta-Bayer Leverkusen streaming sarà disponibile su Rai Play, Sky Go e DAZN. I commentatori saranno diversi a seconda del canale: su Rai Uno saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, su DAZN Ricky Buscaglia e Dario Marcolin, mentre su Sky saranno Andrea Marinozzi e Beppe Bergomi.