Bayer Leverkusen-Atalanta Streaming Gratis Rojadirecta TV, dove vederla con Tablet Cellulare: PirloTV, Video DAZN o SKY Live?

Alle ore 18:45 italiane di oggi giovedì 17 marzo 2022, l'Atalanta cerca la qualificazione ai quarti di finale di Europa League in Germania, dopo la vittoria nella gara d'andata (3-2) a Bergamo. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Bayer Leverkusen-Atalanta streaming gratis e diretta video tv.

Probabili formazioni



Alle 18:45 di questa sera l’Atalanta di Gasperini scenderà in campo alla BayArena di Leverkusen per il match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. All’andata, la Dea è riuscita a vincere per 3-2, sfruttando le lacune della difesa avversaria, ma subendo due gol (che comunque a partire da questa stagione non hanno più un peso rilevante in quanto segnati in trasferta). Ci si aspetta quindi una partita spettacolare, tra due squadre che giocano bene e che giocano all’attacco: in palio, c’è la qualificazione ai quarti di finale.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Tah, Tapsoba, Bakker; Demirbay, Palacios, Aranguiz, Adli; Diaby, Alario, Azmoun. Allenatore: Soane. A disposizione in panchina: Grill, Lomb, Kossounou, Paulinho, Andrich, Fosu-Mensah, Sinkgraven, Hincapié, Bellarabi. Indisponibili: Frimpong, Schick, Wirtz. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Muriel. Allenatore: Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Scalvini, Maehle, Pezzella, Pessina, Pasalic, Boga, Mihaila. Indisponibili: Zapata, Miranchuk. Squalificati: nessuno. Diffidati: De Roon, Demiral, Pasalic, Toloi.

Arbitro: Letexier (Francia). Assistenti: Mugnier e Rrahmouni. Quarto uomo: Pignard. Var: Brisard. Assistente Var: Willy.

Bayer Leverkusen-Atalanta Diretta TV



Bayer Leverkusen-Atalanta in diretta tv sui canali digitali di DAZN, Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (213 del satellite). La telecronaca del match sarà affidata a Riccardo Gentile, con il commento tecnico di Fernando Orsi; a bordocampo ci sarà invece Massimo Nebuloni (a commentare il match su Diretta Gol ci sarà invece Federico Zancan). Sarà invece Stefano Borghi, supportato da Simone Tiribocchi, il telecronista del match per DAZN.

Giocatori da tenere d’occhio: il Bayer Leverkusen farà probabilmente affidamento su Moussa Diaby per questo scontro, dato che l’attaccante francese ha segnato otto gol nell’arco delle sue ultime otto partite ufficiali, incluso uno nella partita di andata. Nel frattempo, Ruslan Malinovskyi è stato coinvolto negli ultimi cinque gol dell’Atalanta in UEL (3 gol, 2 assist).

Bayer Leverkusen-Atalanta Streaming

Bayer Leverkusen-Atalanta streaming gratis per gli abbonati mediante DAZN e Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. A pagamento per tutti con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Statistica in evidenza: il Bayer Leverkusen ha visto una media di 7,3 calci d’angolo a partita nell’arco delle sue tre partite casalinghe durante la fase a gironi della UEL.



