Sassuolo-Spezia Streaming Gratis Rojadirecta TV, dove vedere il match: PirloTV Dazn o Sky?

Dove vedere Diretta Sassuolo-Spezia Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:45 italiane di oggi venerdì 18 marzo 2022, al Mapei Stadium si apre ufficialmente la 30esima giornata di Serie A con la sfida tra i neroverdi e i bianconeri. Dirige l’incontro Volpi di Arezzola. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Sassuolo-Spezia streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Sassuolo-Spezia Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Alessio Dionisi presenta così il match in casa contro lo Spezia che apre la 30esima giornata di Serie A: “Questa partita è da vincere e lo sappiamo, tuttavia ci aspetta un’altra prova insidiosa contro un avversario che corre, riparte bene e ci ha messo difficoltà all’andata. Abbiamo l’opportunità di proseguire sulla strada intrapresa e aggrapparci a quelle davanti. Siamo stati bravi a confermarci in quest’ultimo periodo e bisogna insistere per migliorare la classifica”.

D’altra parte lo Spezia cerca punti per la salvezza e Thiago Motta non fa i conti al ribasso: “Non firmo per un punto. I ragazzi stanno molto bene, quello che abbiamo fatto dà fiducia e adesso sotto con questo impegno difficile”.

Giocatori da tenere d’occhio: Giacomo Raspadori del Sassuolo, autore di una doppietta nello scontro diretto inverso (2-2), ha segnato cinque gol in Serie A nel 2022, anche se nessuno di essi è arrivato in casa. Anche Rey Manaj dello Spezia ha segnato nello scontro diretto inverso, ed i suoi tre gol nel 2022 in Serie A sono arrivati nei primi o negli ultimi 20 minuti di gioco. Statistica in evidenza: ci sono stati tre cartellini rossi nell’arco delle ultime cinque partite del Sassuolo in Serie A.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M. Lopez, Henrique; D. Berardi, Scamacca, Traore. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Vitale, Pegolo, Ayhan, Rogerio, Peluso, Ceide, Tressoldi, Magnanelli, Harroui, Oddei, Ciervo, Defrel. Indisponibili: Romagna, Obiang, Toljan, Djuricic, Satalino. Squalificati: Raspadori. Diffidati: Chiriches, G. Ferrari, Frattesi, Muldur.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolau, Reca; Maggiore, Kiwior, S. Bastoni; Gyasi, Manaj, Verde. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Zoet, Zovko, Bertola, Ferrer, Hristov, Kovalenko, Nguiamba, Sher, Podgoreanu, Agudelo, Antiste. Indisponibili: Leo Sena, Nzola, Sala, Bourabia, E. Colley. Squalificati: -. Diffidati: -.

ARBITRO: Volpi di Arezzo. Guardalinee: Vecchi e Cipriani. Quarto uomo: G. Miele. Var: Manganiello. Avar: Galetto.

Sassuolo-Spezia Diretta al posto di Rojadirecta TV



Sassuolo-Spezia in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca della partita è affidata a Alessandro Iori, con Alessandro Budel al commento tecnico.

Lo Spezia è la squadra che ha segnato meno gol di testa in questo campionato (due), mentre il Sassuolo ha subito nove gol con questo fondamentale, meno solo di Cagliari, Verona (entrambe 10) e Genoa (13).

Sassuolo-Spezia Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Sassuolo-Spezia streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Sassuolo ha vinto l’ultima partita casalinga di Serie A, 2-1 contro la Fiorentina, e non ha mai ottenuto due successi interni consecutivi sotto la guida di Alessio Dionisi; l’ultima volta è stata nell’aprile 2021, con Roberto De Zerbi in panchina e con la prima di due vittorie proprio contro la Viola.

Dopo aver vinto le prime tre partite tra Serie A e Serie B contro lo Spezia, il Sassuolo ha ottenuto un solo punto nelle due più recenti (2-2 nella gara di andata, reti di Manaj, Gyasi e doppietta di Raspadori).

I precedenti di Sassuolo-Spezia



Il bilancio tra Sassuolo e Spezia in Serie A è in equilibrio, con una vittoria per parte e un pareggio; nelle tre sfide entrambe le squadre hanno sempre segnato almeno un gol.