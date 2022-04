SASSUOLO-JUVENTUS Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla Online Serie A: Sky o Dazn?

Dove vedere Diretta Sassuolo-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 24 aprile 2022, il Sassuolo di Dionisi ospita la Juventus dell’ex Massimiliano Allegri al Mapei Stadium di Reggio Emilia in chiusura della 34a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Sassuolo-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Sassuolo-Juventus Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Al Mapei Stadium arriva la Juve, fermata sull’1-1 in casa dal Bologna e alla ricerca di punti pesanti per blindare il quarto posto che conduce dritti verso la Champions. I bianconeri, con 63 punti, mantengono un margine di cinque punti sulla Roma quinta. All’andata, il Sassuolo confezionò l’impresa in casa di Madama: vantaggio di Frattesi, pari di McKennie e, infine, contropiede vincente al 95′ e guizzo decisivo di Maxime Lopez, buono per regalare la prima clamorosa vittoria del Sassuolo in casa della Juve.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, G Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M Lopez; D Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. Allenatore: Dionisi. A disposizione in panchina: Vitale, Pegolo, Rogerio, Peluso, Chiriches, Tressoldi, Magnanelli, Henrique, Oddei, Djuricic, Ciervo, Defrel. Indisponibili: Romagna, Obiang, Satalino, Harroui, Toljan. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Luca Pellegrini; Cuadrado, Zakaria, Rabiot, Bernardeschi; Paulo Dybala, Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Chiellini, De Sciglio, Rugani, Alex Sandro, Miretti, Soulé, Kean, Morata. Indisponibili: Chiesa, McKennie, Kaio Jorge, Akè, Locatelli, Arthur. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Maresca. Guardalinee: Liberti-Prenna. Quarto Uomo: Miele G. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Galetto.

Sassuolo-Juventus Diretta al posto di Rojadirecta TV



Sassuolo-Juventus in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. In TV anche su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Sassuolo-Juventus Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Sassuolo-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Streaming gratis online per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Sassuolo-Juventus Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Sassuolo-Juventus non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Allegri (Juve): “Il quarto posto non è ancora matematico. Aver raggiunto la finale di Coppa Italia ci permette di giocarci un trofeo ed è comunque un obiettivo. Per il quarto posto è ancora lunga, facciamo un passo alla volta. Poi alla fine valuteremo il lavoro fatto, non solo sui risultati”.

