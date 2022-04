LAZIO-MILAN Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla Online Serie A: PIRLOTV Video Sky o Dazn?

Dove vedere Diretta Lazio-Milan Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 24 aprile 2022, la Lazio di Sarri (56 punti in classifica) riceve allo Stadio Olimpico la visita del Milan di Pioli (seconda in classifica con 71 punti, uno in meno dell’Inter), partita valida per la 34a giornata di Serie A. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Lazio-Milan streaming gratis e diretta video tv.

Il Milan ha raccolto 71 punti nelle prime 33 giornate di questo campionato: non faceva così bene dalla stagione 2010/11 (71 anche in quel caso), quando a fine stagione vinse il suo ultimo Scudetto.

Diretta Lazio-Milan Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Nelle ultime nove sfide all’Olimpico tra Lazio e Milan in Serie A, non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (quattro vittorie capitoline, tre pareggi, due successi rossoneri): è infatti dal 2012 che la Lazio non riesce a vincere due gare di campionato consecutive in casa contro il Milan.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Leiva, Basic; F Anderson, Ciro Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione: Adamonis, Hysaj, Patric, Akpa Akpro, Kamenovic, J Cabral, Romero, Pedro. Indisponibili: Reina, Marusic, S Radu, S Milinkovic, Cataldi, Raul Moro. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Tourè, Bakayoko, Krunic, B Diaz, Castillejo, Messias, Maldini, Lazetic, Ibrahimovic. Indisponibili: Kjaer, Florenzi, Rebic. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Guida. Guardalinee: Meli-Peretti. Quarto Uomo: Piccinini. VAR: Orsato. Assistente VAR: Zufferli.

Rafael Leão potrebbe diventare il quinto portoghese ad andare in doppia cifra in un singolo campionato di Serie A, dopo Cristiano Ronaldo, Rui Barros, Rui Costa e Beto; tra questi, però, l’attaccante del Milan sarebbe l’unico a riuscirci prima di compiere 23 anni.

Lazio-Milan Diretta al posto di Rojadirecta TV



Lazio-Milan in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Pierluigi Pardo sarà il telecronista DAZN per il match tra Lazio e Milan, con Massimo Gobbi seconda voce al commento tecnico.

Lazio-Milan Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Lazio-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Lazio-Milan Streaming alternativa links Rojadirecta?

La sfida tra Lazio-Milan non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV Club.

