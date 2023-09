Sassuolo JUVENTUS Streaming Gratis Online TV, dove vederla su DAZN con PC Tablet Cellulare

Dove vedere Diretta Sassuolo-Juventus Streaming: quando e dove si gioca. Partita valida come primo anticipo della 5a giornata di Serie A 2023/24 che si gioca oggi sabato 23 settembre 2023 allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia con calcio d’inizio alle ore 18:00 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come. Chi vincerà oggi la sfida tecnica Dionisi e Allegri? Di seguito dove vedere streaming Sassuolo-Juventus gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Sassuolo-Juventus Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Il Sassuolo ha perso contro il Frosinone nonostante i due gol di vantaggio. L’allenatore ha criticato la prestazione superficiale della squadra. Il Sassuolo ha vinto solo una delle ultime cinque partite casalinghe. La Juventus ha vinto contro la Lazio e mira a raggiungere i 76 punti per tornare a giocare in Champions League. La Juventus ha un buon record nelle trasferte al Mapei Stadium.



SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Vina; Matheus Henrique, Racic; Berardi, Bajrami, Laurienté, Pinamonti. Allenatore Dionisi.

A disposizione in panchina: Pegolo, Consigli, Viti, Pedersen, Ferrari, Missori, Boloca, Obiang, Thorstvedt, Ceide, Mulattieri, Castillejo, Volpato. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Alvarez.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore Max Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Rugani, Cambiaso, Weah, Fagioli, Iling-Junior, Nicolussi Caviglia, Kean, Milik. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, De Sciglio, Pogba.

Arbitro: Andrea Colombo di Como. Assistenti: Raspollini e Affatato. IV uomo: Sozza. VAR: Fabbri. Assistente VAR: Di Martino.

Domenico Berardi ha una media di minuti/gol particolarmente bassa contro la Juventus, segnando solo una volta in 1025 minuti di gioco contro la squadra bianconera. Tuttavia, ha ottenuto un risultato ancora peggiore contro l’Udinese, con un solo gol in 1100 minuti di gioco. Il gol contro la Juventus è stato segnato il 15 luglio 2020 al Mapei Stadium su punizione diretta.

Sassuolo-Juventus in TV



Sassuolo-Juventus in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Gli abbonati a Sky e DAZN potranno vedere Sassuolo-Juventus anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca di Sassuolo-Juventus affidata a Stefano Borghi col commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Sassuolo-Juventus Streaming Gratis in Italiano



Sassuolo-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Secondo le quote scommesse, la Juventus è favorita nella sfida contro il Sassuolo. I bianconeri hanno sempre vinto in trasferta segnando 5 gol e senza subirne. Al contrario, il Sassuolo sta attraversando un momento difficile, dopo la brutta sconfitta subita in rimonta contro il Frosinone. Negli ultimi dieci incontri tra le due squadre, la Juventus ha vinto sei volte, con due pareggi e due vittorie del Sassuolo.

Sassuolo-Juventus Streaming alternativa Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Sassuolo-Juventus Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.