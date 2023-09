Anticipi Serie A, Lecce vince ed è 2° in classifica

CALCIO SERIE A – Nel match contro il Genoa, anticipo della 5a giornata di Serie A giocato al Via del Mare, i salentini hanno vinto per 1-0, raggiungendo 11 punti e ottenendo il loro miglior inizio di sempre nella Serie A senza subire sconfitte. La rete decisiva è stata segnata da Oudin (83′), mentre il Genoa è rimasto amareggiato per il cartellino rosso mostrato ad Aaron Martin dopo 37 minuti.

Dopo la quinta giornata, il Lecce si trova momentaneamente al secondo posto in Serie A con 11 punti, dietro all’Inter (12) e davanti alla Juventus (10). Il Genoa, invece, si ferma a quattro punti.

La partita tra Salernitana e Frosinone, giocata all’Arechi, si è conclusa con un pareggio 1-1. Gli ospiti sono passati in vantaggio grazie ad un colpo di testa di Romagnoli al 12′, dopo che la squadra di casa ha colpito il palo con Cabral. La Salernitana è riuscita a pareggiare al 53′, grazie ad una conclusione di Cabral.

Tabellino e Pagelle di Lecce-Genoa 1-0

Marcatore gol: 38′ st Oudin (L).

LECCE (4-3-3) – Falcone 6; Gendrey 6, Pongracic 6, Touba 6, Gallo 6 (15′ st Dorgu 6.5); Kaba 6 (34′ st Sansone 6), Ramadani 6.5, Rafia 5.5 (15′ st Oudin 6.5); Strefezza 6 (34′ st Piccoli 6), Krstovic 6.5 (42′ st Blin sv), Almqvist 6.5. Allenatore D’Aversa. A disposizione: Brancolini, Borbei, Venuti, Gonzalez, Berisha, Faticanti, Corfitzen, Burnete.

GENOA (4-4-2) – Martinez 6; De Winter 5.5 (1′ st Vasquez 6), Bani 5.5, Dragusin 5.5, Martin 5; Sabelli 6 (44′ st Malinovskyi sv), Badelj 5.5 (30′ st Hefti 5.5), Strootman 5.5 (44′ st Puscas sv), Frendrup 6; Gudmundsson 6, Retegui 5.5 (30′ st Ekuban 5.5). Allenatore Gilardino. A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Jagiello, Kutlu, Matturro, Haps.

Arbitro: Rapuano. Ammoniti: De Winter (G), Almqvist (L). Espulsi: Martin (G) al 37′ per doppia ammonizione.

Il Lecce è la sorpresa di questo inizio campionato

Il Lecce ha ottenuto 11 punti nelle prime cinque giornate di campionato, segnando una partenza positiva. Hanno vinto contro il Genoa, che non subiva così pochi gol da diversi anni. Il Lecce è rimasto inviolato nelle prime cinque partite di Serie A per la prima volta nella sua storia. Remi Oudin ha segnato due gol dalla distanza. Il Genoa non ha subito gol nel primo tempo in quattro delle ultime cinque partite di Serie A. Il Lecce è l’unica squadra che non ha ancora subito gol nel secondo tempo. Il primo tempo del Lecce è spesso finito in pareggio nelle ultime partite. Aarón Martín è stato espulso velocemente per doppia ammonizione. Silvan Hefti ha raggiunto le 50 presenze con il Genoa.