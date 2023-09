Sassuolo-Juventus, Allegri: “Calma, c’è troppa euforia”

CASA JUVENTUS – Dopo aver battuto la Lazio, la Juventus si prepara a sfidare il Sassuolo con l’obiettivo di rimanere nella parte alta della classifica, ma Massimiliano Allegri invita alla cautela. Il tecnico bianconero sottolinea l’importanza di mantenere la calma e l’equilibrio, poiché siamo solo alla quinta giornata di campionato. Allegri considera il Sassuolo un avversario ostico e desideroso di rivalsa. Infine, sottolinea che Vlahovic e Chiesa sono pronti per giocare e che attualmente Inter e Milan sono meritatamente in testa alla classifica.

Nella conferenza, Allegri ha esortato la squadra a non farsi prendere dall’euforia dopo l’avvio di stagione positivo. Ha sottolineato l’importanza della partita contro il Sassuolo e ha confermato che Chiesa e Vlahovic sono pronti per scendere in campo nonostante i piccoli problemi fisici. Allegri ha inoltre parlato dei giovani talenti del club e della presenza di Magnanelli nello staff della Juventus.

Ha affrontato il tema della pressione della Champions League e ha sottolineato che la squadra deve concentrarsi sul miglioramento continuo. Allegri ha anche commentato sul possibile ruolo di Fagioli davanti alla difesa e ha escluso l’arrivo di Berardi alla Juventus. Infine, ha parlato della possibilità che alcuni giocatori vengano convocati in Nazionale e ha elogiato sia McKennie che Weah.