Europa League, Sheriff-Roma 1-2: molto bene Lukaku

DIRETTA EUROPA LEAGUE – La Roma ha sconfitto 2-1 lo Sheriff Tiraspol nel primo turno del Gruppo G di Europa League. In Moldavia, in una partita giocata a basso ritmo da entrambe le squadre e con poche emozioni, la squadra di Mourinho (in tribuna, squalificato) dopo aver rischiato di subire un gol col palo colpito da Mbekeli ha aperto il match al 49′ del primo tempo con una punizione di Paredes. Al 57′ lo Sheriff di Bordin ha trovato il pareggio sugli sviluppi di un corner con Tovar, ma al 65′ – poco dopo l’ingresso di Dybala in campo – Romelu Lukaku ha segnato il gol della vittoria.

Il tabellino di Sheriff-Roma 1-2 con le nostre pagelle



Marcatori Gol: 45’+4′ Paredes (R), 12′ st Tovar (S), 20′ st Lukaku (R).

Sheriff (4-3-3): Koval 6; Tovar 6,5 (43′ st Luvannor sv), Kiki 5,5, Garananga 5, Artunduaga 5,5 (43′ st Apostolakis sv); Zahouri 5,5, Ademo 6, Fernandes 4,5; Ankeye 5,5 (26′ st Ricardinho 6), Talal 6 (51′ st Botan sv), Mbekeli 6. A disp.: Straistari, Pascenco, Vardar, Dijnari, Colis, Novicov. All.: Bordin 6.

Roma (3-5-2): Svilar 6; Llorente 6, N’Dicka 6, Mancini 6; Karsdorp 6,5, Sanches 6 (28′ Paredes 6,5), Cristante 6,5, Aouar 5 (16′ st Bove 6), Zalewski 5 (16′ st Spinazzola 6); El Shaarawy 5,5 (16′ st Dybala 6,5), Lukaku 7 (35′ st Belotti sv). A disp.: Rui Patricio, Boer, Celik, Pagano, Pisilli, Mannini, D’Alessio. All.: Foti 6.

Arbitro: Treimanis (Lettonia). Ammoniti: Talal, Kiki, Apostolakis (S); Cristante (R). Espulsi: Fernandes (S) per proteste dopo la prima ammonizione.