ROMA Servette Streaming, come vederla online, in tv, con Tablet e PC Oggi

Come vedere Roma-Servette streaming e tv online. Con fischio d’inizio alle ore 21 italiane di oggi 5 ottobre si gioca Roma-Servette, il match di Europa League del Gruppo G per la seconda giornata, che si disputerà allo stadio Olimpico di Roma.

La Roma è determinata a vincere questa partita per migliorare il loro inizio di stagione e il loro girone nella competizione di Europa League. Il Servette, proveniente dalla Svizzera, arriva all’Olimpico dopo la sconfitta contro lo Slavia Praga nella prima giornata, mentre la Roma arriva dopo la vittoria contro lo Sheriff Tiraspol. Ecco come guardare la partita Roma-Servette in tv e streaming.

Le probabili formazioni di Roma-Servette

Mourinho sta considerando una grande rotazione nella formazione per la prossima partita. Svilar sarà titolare in porta, Ndicka si unirà a Mancini e Cristante in difesa. Aouar farà ritorno in centrocampo con Paredes e Bove, mentre Celik e Zalewski saranno schierati sugli esterni. Dybala e Lukaku avranno una pausa, permettendo a Belotti ed El Shaarawy di giocare in avanti. La squadra svizzera, invece, adotterà uno schema classico 4-4-2 con Antunes e Bedia a supporto dell’attacco.

ROMA (3-5-2): Svilar, Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku. Allenatore Foti (Mourinho squalificato).

A disposizione in panchina: Rui Patricio, Boer, Spinazzola, Celik, Pellegrini, Pagano, El Shaarawy, Dybala, Pisilli, Mannini, Joao Costa. Indisponibili: Abraham, Azmoun, Kristensen, Kumbulla, Llorente, Renato Sanches, Smalling. Squlificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

SERVETTE (4-4-2): Frick Bolla, Rouiller, Severin, Tsunemoto; Antunes, Cognat, Douline, Stevanovic; Crivelli, Bedia. Allenatore Weiler.

A disposizione in panchina: Mall, Besson, Guillemenot, Henchoz, Vouilloz, Kutesa, Mazokou, Ondoua, Dimba Lele, Ouattara, Touati, Jarell. Indisponibili: Magnin. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Pajac (Croazia).

Dove vedere Roma-Servette in tv

Roma-Servette in diretta tv grazie a i canali digitali di DAZN (canale 214 del satellite), sia su Sky sui canali Sky Sport Arena (numero 204) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La telecronaca di DAZN sarà affidata alla Stefano Borghi. Mentre le voci su Sky saranno di Gentile e Marchegiani.

Romelu Lukaku ha segnato gol in tutte le ultime 12 partite disputate nella UEFA Europa League, stabilendo così un nuovo record per la competizione. Lukaku ha segnato in quattro diverse squadre nella competizione (Anderlecht, Everton, Inter e Roma), il che lo rende il giocatore con il maggior numero di gol in diverse squadre dalla ristrutturazione del torneo nel 2009.

Dove vedere Roma-Servette streaming

Roma-Servette streaming gratis per gli abbonati con DAZN che permette la visione anche sul proprio sito ufficiale. Mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. Basterà collegarsi da pc o dispositivi mobili come smartphone e tablet. Il match sarà visibile anche su Now il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Lukaku ha segnato sei gol contro squadre svizzere nelle competizioni europee, di cui cinque contro lo Young Boys e uno contro il Basilea. Inoltre, ha segnato più gol contro squadre tedesche. La media dei suoi gol contro squadre svizzere nelle coppe europee è di un gol ogni 52 minuti giocati.

Roma-Servette Streaming online, quali alternative?



La sfida non sarà disponibile in alternativa Roma-Servette Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.