Barcellona: Infortunio caviglia Lewandowski, rischia “El Clasico” contro il Real Madrid

EL CLASICO SPAGNA – Il Barcellona potrebbe non avere a disposizione uno dei suoi giocatori più importanti per il Clasico contro il Real Madrid, che si terrà il prossimo 28 ottobre. Robert Lewandowski (35 anni) ha subito un infortunio alla caviglia sinistra durante la partita di Champions League contro il Porto e dovrà saltare le prossime partite prima della sosta per le partite internazionali.

Lewandoski potrebbe rimanere fuori anche per un mese

L’ex attaccante del Bayern Monaco è stato sostituito da Ferran Torres al 34′ della partita vinta 1-0 dai catalani in Champions League contro il Porto, a causa di un contrasto con il difensore portoghese David Carmo. Secondo i media spagnoli, l’attaccante polacco potrebbe rimanere fuori anche per un mese, perdendo così le partite di qualificazione per Euro 2024 e rischiando di non essere disponibile nemmeno per il derby.