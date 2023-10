BARCELLONA REAL MADRID Streaming Gratis TV: dove vedere El Clasico 2023 con iPhone PC Tablet

Dove vedere Diretta Barcellona Real Madrid Streaming Video Gratis El Clasico. L’FC Barcellona ospita il Real Madrid questo sabato, 28 ottobre 2023, in una nuova edizione del “Clasico” nel campionato spagnolo LaLiga. Si affrontano nell’undicesima giornata alle ore 16:15 italiane. Il Barcellona vuole vincere con la forza dei suoi tifosi: si gioca allo Stadio Olimpico Lluís Companys, lo stadio che lo ospita mentre al Camp Nou sono in corso i lavori di ristrutturazione. La settimana scorsa, la squadra di Xavi Hernández ha battuto in casa l’Athlétic Bilbao 1-0 con un gol del giovane Marc Guiu. Con 24 punti, il Culé è in terza posizione, dietro Real Madrid e Girona, che hanno 25 punti.

Il Clasico tra Real Madrid e Barcellona è una delle partite più attese del campionato spagnolo. Attualmente il Real Madrid è in testa alla classifica, seguito dal Barcellona e dal Girona. Jude Bellingham, nuovo acquisto del Real Madrid, sarà protagonista del suo primo Clasico. Nel frattempo, il Barcellona deve fare i conti con diversi infortuni tra i suoi giocatori chiave.

Probabili Formazioni del Clasico



BARCELLONA (4-4-2): Ter Stegen; Araujo, Christensen, Martinez, Balde; Fermin, Gavi, Gündogan, Cancelo; Lewandowski, Joao Felix. Allenatore: Xavi.

REAL MADRID (4-1-3-2): Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga; Tchouameni; Valverde, Bellingham, Kroos; Rodrigo, Vinicius. Allenatore: Ancelotti.

Come vedere El Clasico Barcellona Real Madrid Streaming e Diretta TV Video



Barcellona Real Madrid sarà visibile in diretta streaming tv con DAZN: esclusiva della grande sfida tra la formazione di Xavi e quella di Carlo Ancelotti.