JUVENTUS Verona Streaming Gratis TV, dove vederla sul Web: DAZN o SKY Live?

Dove vedere Diretta Juventus-Verona Streaming. Alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 28 ottobre 2023, per la 10a giornata di Serie A, la Juventus di Allegri (terza in classifica con 20 punti) riceve la visita, allo stadio Allianz Stadium, del Verona di Baroni che attualmente si trova in 16esima posizione con soli 8 punti guadagnati.

Dopo tre stagioni, la Juventus è tornata a essere una contendente per il titolo e ha avuto una settimana di riposo prima della partita in casa contro l’Hellas Verona. La Juventus ha avuto una buona difesa nelle ultime partite e ha mantenuto la porta inviolata in sei delle nove partite.

L’Hellas Verona non ha mai vinto una partita in trasferta contro la Juventus e sta avendo grosse difficoltà in attacco: nelle ultime 5 partite ha raccolto 4 sconfitte e un pareggio. Se il Verona perde questa partita, rischia di finire nella parte bassa della classifica.

Chi vincerà oggi la sfida tecnica odierna tra Allegri e Baroni? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Verona streaming gratis e diretta video tv.

Le probabili formazioni di Juventus-Verona



La Juventus dovrebbe schierare Vlahovic e Kean all’inizio della partita contro il Verona. A centrocampo, Locatelli sarà il regista con McKennie e Rabiot come centrocampisti esterni. Sulle fasce, Weah giocherà a destra e Kostic sarà preferito a Cambiaso a sinistra. In difesa, la Juve avrà Gatti, Bremer e Rugani a protezione del portiere Szczesny. Il Verona schiererà Djuric come unica punta, con Ngonge e Suslov che lo sosterranno. A centrocampo, Folorunsho e Duda saranno al centro con Faraoni e Lazovic sulle fasce laterali. La difesa sarà composta da Terracciano, Dawidowicz e Magnani, mentre Montipò sarà il portiere.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Kean. Allenatore Massimiliano Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Miretti, Nicolussi Caviglia, Iling-Junior, Kostic, Nonge Boende, Yildiz, Chiesa, Milik. Indisponibili: De Sciglio, Alex Sandro, Danilo. Squalificati: Pogba, Fagioli.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Terracciano, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Doig; Lazovic; Bonazzoli, Djuric. Allenatore Baroni.

A disposizione in panchina: Perilli, Berardi, Amione, Coppola, Duda, Serdar, Charlys, Tchatchoua, Ngonge, Suslov, Saponara, Cruz, Mboula. Indisponibili: Hien, Cabal. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Feliciani della sezione di Teramo. Assistenti: Carbone-Giallatini. IV uomo: La Penna. Var: Nasca. Avar: Abbattista.

La Juventus arriva da 4 risultati utili dei quali 2 vittorie consecutive: dopo la vittoria casalinga contro il Lecce (1-0) ha ottenuto un pareggio in casa dell’Atalanta (0-0) e le vittorie nel derby della mole contro il Torino (2-0) e contro il Milan (0-1).

Juventus-Verona in TV, dove la fanno vedere?

Juventus-Verona in tv con DAZN (presente anche su TimVision), Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Calcio (canali 202 e 249), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). Su DAZN cronaca del match affidata a Ricky Buscaglia e Massimo Gobbi. Su Sky la telecronaca sarà di Federico Zancan e Giancarlo Marocchi.

La Juventus occupa attualmente la terza posizione in classifica con 20 punti (15 gol fatti e 6 subiti), dietro a Milan (21 punti) e all’attuale capolista, l’Inter con 22 punti. Le due milanesi, peraltro, domenica sono attese dalle delicate sfide rispettivamente contro Napoli e Roma.

Juventus-Verona Streaming Gratis in Italiano

Juventus-Verona streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Juventus non è riuscita a brillare quest’anno contro le squadre meno forti, soprattutto in casa. Allegri ha deciso di affrontare queste partite con serietà e rispetto, poiché sono cruciali per raggiungere i primi quattro posti. “Le squadre di successo sono in grado di vincere anche le partite considerate facili, che possono comunque nascondere insidie e difficoltà”.

La partita è disponibile anche con NOW, il servizio streaming on demand di Sky: sarà sufficiente acquistare il ticket “Sport” prima di selezionare la diretta del match dalla programmazione. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

La Juventus ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite casalinghe di campionato, così come ha fatto nelle nove partite precedenti. Dal 2011/12, il 51% delle partite giocate dalla Juventus all’Allianz Stadium non ha visto i giocatori avversari segnare. Solo l’Atlético Madrid ha fatto meglio tra le squadre dei principali campionati europei nello stesso periodo.

Juventus-Verona non sarà disponibile in alternativa con Rojadirecta Live Streaming in quanto è illegale e non si può usare perchè, oltrettutto, oscurata. Zito Luvumbo ha segnato due gol nelle prime sei partite con il Cagliari in Serie A, diventando il secondo giocatore più prolifico della squadra prima dei ventidue anni negli ultimi dieci anni, dopo Nicolò Barella, che ne ha segnati sei.