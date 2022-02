JUVENTUS-VERONA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere il match: Pirlo TV DAZN Sky Video YouTube o Facebook Live?

Dove vedere Diretta Juventus-Verona Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 6 febbraio 2022, la Juventus di Max Allegri (quinta in classifica con 42 punti) riceve allo Stadium la visita del Verona dell’ex Igor Tudor, che si trova in nona posizione a quota 33, per la 24a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Verona streaming gratis e diretta tv.

Allegri (Juve) nel pre-partita ha dichiarato: “Vlahovic? Mi ha colpito la voglia di un giocatore che arriva alla Juve e vuol migliorare le sue qualità. Vuole lavorare tutto il giorno e questo è un bene. Ma per raggiungere i risultati c’è bisogno del lavoro quotidiano, vale per tutti”. E sulle chiacchiere di un possibile arrivo di Zaniolo: “Cerchiamo di arrivarci a giugno, vediamo dove arriviamo in campionato, Champions e Coppa Italia. Ora concentriamoci su quello che dobbiamo fare, poi vedremo”.

Juventus (4-3-3): Szczesny, Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Arthur, Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Israel, Bonucci, Rugani, Luca Pellegrini, McKennie, Miretti, Kaio Jorge, Kean, Dybala. Indisponibili: Chiesa, Alex Sandro, Perin, Bernardeschi. Squalificati: Locatelli. Diffidati: Danilo, Bernardeschi.

Verona (3-5-2): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic. Allenatore Tudor. A disposizione in panchina: Pandur, A Berardi, Sutalo, Coppola, Depaoli, Bessa, Tameze, Cancellieri, Praszelik, Retsos, Lasagna. Indisponibili: Dawidowicz, Frabotta, Hongla. Squalificati: Simeone. Diffidati: Casale, Faraoni, Gunter, Veloso.

Arbitro: Luca Massimi della sezione di Termoli. Guardalinee: Cipressa-Fiore. Quarto Uomo: Baroni. Var: Doveri. Assistente Var: Di Vuolo.

Juventus-Verona in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Mentre solo quattro squadre hanno segnato meno gol nelle partite casalinghe di Serie A rispetto alla Juventus (14), i padroni di casa non si arrendono mai facilmente, dato che cinque (36%) di quei gol sono arrivati dopo il 75° minuto di gioco. In tutte le sedi, la Juventus ha anche segnato dopo l’ora di gioco quasi la metà dei suoi gol in Serie A (16 su 34).

Juventus-Verona streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Tutte e tre le vittorie del Verona nelle trasferte in questa stagione di SA sono arrivate solo dall’inizio di dicembre in poi. La squadra ospite ha anche lei la capacità di sfruttare le stanchezze difensive, dato che otto dei dieci gol segnati in quelle vittorie sono arrivati nella ripresa.

La sfida tra Juventus-Verona non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

La Juventus è rimasta imbattuta in tutte le 30 partite interne di Serie A contro il Verona (25V, 5N): nella storia del massimo campionato nessuna squadra ha mai disputato più partite casalinghe senza mai perdere contro una singola avversaria.