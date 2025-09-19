Grana Chivu, Acerbi anticipa i tempi: l'uscita è ufficiale (Foto Instagram) - Calcioin.it

Uscita anticipata per il difensore ex Lazio: l’annuncio di Francesco Acerbi spiazza l’ambiente nerazzurro

Francesco Acerbi è ormai un vero pilastro della difesa interista. A 37 anni, il centrale ex Lazio ha saputo mettere al servizio della squadra tutta la sua esperienza, la sua solidità mentale e una notevole leadership silenziosa, diventando una figura chiave all’interno dello spogliatoio e un punto di riferimento per i più giovani.

Il suo arrivo a Milano nel 2022 fu inizialmente accolto con qualche scetticismo, ma nel tempo ha saputo guadagnarsi la fiducia dell’ambiente, dello staff tecnico e dei tifosi grazie a prestazioni costanti e a un atteggiamento sempre professionale. Tuttavia, il suo futuro appare più incerto che mai.

Il rendimento altalenante dell’ultima stagione, unito all’età avanzata e alla politica del fondo Oaktree – da sempre orientata a ringiovanire la rosa e contenere il monte ingaggi – mette Acerbi in una posizione delicata, anche alla luce del contratto in scadenza nel 2026. La società, infatti, sta valutando con attenzione ogni scelta legata ai giocatori più esperti, nell’ottica di un rinnovamento progressivo.

Acerbi sorprende tutti: arriva l’ufficialità prima del previsto

Nel frattempo, Acerbi ha scelto di raccontarsi come mai prima d’ora, attraverso un’autobiografia intitolata “Io, guerriero”. Un libro intenso, in cui il difensore ha deciso di aprirsi completamente, ripercorrendo la sua carriera, le difficoltà affrontate, il tumore, e tutti quegli aspetti personali che raramente ha condiviso nelle interviste.

Tra i passaggi più significativi, quello che riguarda il suo approdo all’Inter nell’estate 2022, dopo l’esperienza alla Lazio: “Si era parlato di un interesse da parte del Napoli, del Marsiglia, ma quando arrivò la chiamata dell’Inter sapevo che era quella giusta. Mi dissi: ‘Francesco, questa è la tua occasione per giocare nel club che hai sempre guardato con rispetto, quasi con soggezione. Ora sei qui. Tocca a te’.”

“La maglia nerazzurra l’avevo vista per anni da avversario. Con rispetto, sì, ma anche con quel pizzico di timore che è d’obbligo quando affronti squadre abituate a giocare per vincere. Mi chiedevo: ‘Chissà come dev’essere stare lì dentro, respirare quell’aria ogni giorno’. Poi, all’improvviso, ci sono entrato. E la realtà era ancora più intensa di quanto avevo immaginato. Più bella, ma anche più dura. Perché all’Inter non basta esserci: devi meritartelo ogni giorno“, ha raccontato il difensore nella sua autobiografia.

Nel libro, Acerbi parla anche del suo difficile rapporto con l’alcol, del percorso con la Nazionale e di tutti quei momenti che hanno segnato la sua vita calcistica e personale. Un racconto autentico, profondo.

Un’anteprima del volume è stata pubblicata dal Corriere dello Sport negli ultimi giorni, mentre l’uscita ufficiale del libro, inizialmente prevista più avanti, è stata anticipata al 16 settembre 2025, ed è già disponibile nelle principali librerie e piattaforme online.