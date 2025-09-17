Rabbia Inter, nerazzurri su tutte le furie: lo cacciano via (Foto Instagram) - Calcioin.it

La tifoseria dell’Inter si infiamma dopo un episodio che ha lasciato senza parole la piazza: valanga di critiche e richieste di esclusione immediata

Archiviato l’insuccesso contro la Juventus, ora l’attenzione dell’Inter dovrà necessariamente concentrarsi sull’esordio in Champions League, in programma questa sera alle ore 21:00 in trasferta contro l’Ajax. Una sfida di grande prestigio, valida per la massima competizione europea, che sarà determinante per capire il reale valore dell’Inter anche sul palcoscenico internazionale. I nerazzurri saranno chiamati a voltare pagina dopo un inizio di stagione decisamente sottotono.

La sconfitta nel derby d’Italia contro la Juventus ha pesato non poco alla società e ai tifosi interisti, che si sono ritrovati a dover fare i conti anche con un episodio che li ha mandati su tutte le furie, al punto da chiedere l’allontanamento del giocatore.

“Vergognoso”: tifosi Inter furiosi, chiesta l’esclusione dalla rosa

A far infuriare ulteriormente la tifoseria non è stata solo la sconfitta per 4-3, ma un episodio che ha suscitato molte polemiche e acceso il dibattito sui social: la mancata esultanza di Marcus Thuram dopo il gol del momentaneo 3-2, e soprattutto il siparietto con il fratello Khephren, centrocampista della Juventus, avvenuto al termine della partita.

I due, sorridenti e apparentemente spensierati, sono stati inquadrati mentre si scambiavano battute coprendosi la bocca con la maglia, una scena che ha lasciato molti tifosi interdetti e contrariati, soprattutto alla luce del risultato finale. Il momento è stato interpretato come una mancanza di rispetto nei confronti della maglia e dei tifosi, che hanno vissuto la seconda sconfitta in tre gare disputate, per giunta contro una storica rivale.

Sui social, i commenti contro Thuram non si sono fatti attendere. Numerosi utenti hanno espresso il proprio disappunto per l’episodio, arrivando addirittura a chiedere che l’attaccante venga messo fuori rosa, ritenendolo poco sensibile rispetto al momento delicato e alla delusione collettiva. “Stai perdendo 4-3 e questa è la tua reazione?”, ha scritto un utente indignato.

Altri aggiungono: “Immaginatevi il rientro negli spogliatoi, ma con Conte allenatore”, oppure: “Vergognoso. Non lo supporterò mai più, non mi passerà. Noi a soffrire e lui rideva” e ancora: “Via dall’Inter“.

In un clima sempre più teso, è intervenuto anche il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, cercando di spegnere le polemiche con parole misurate: “Non ho visto. Però smettiamola di fare polemiche, iniziamo a parlare solo di quello che vediamo. Abbiamo avuto dei momenti di dominio. Io non ho parlato di atteggiamento, ma di capire i momenti.” La società ha deciso di non intervenire, accettando la spiegazione data dal calciatore e chiudendo di fatto il caso.