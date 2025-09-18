Milan disintegrato, basta una parola: svela il segreto oscuro (Foto Instagram) - Calcioin.it

Dichiarazioni spiazzanti scuotono l’ambiente rossonero: la rivelazione di un segreto potrebbe mettere nei guai il Milan

Archiviata la vittoria contro il Bologna firmata dalla rete decisiva di Luka Modrić, il Milan si prepara alla prossima sfida contro l’Udinese, in programma sabato 20 settembre alle 20:45 al BluEnergy Stadium.

A Udine, però, non ci sarà in panchina Massimiliano Allegri, squalificato per una giornata a causa di un comportamento giudicato irrispettoso nei confronti della terna arbitrale, come riportato nel comunicato ufficiale del giudice sportivo.

Per i rossoneri si tratta della seconda partita stagionale senza il proprio tecnico in panchina: un’assenza pesante, che potrebbe pesare anche sul piano della gestione emotiva. Tuttavia, a preoccupare la dirigenza sono anche delle scottanti rivelazioni, che potrebbero mettere il Milan in difficoltà.

Spunta l’ombra di un segreto: Milan nei guai

A tenere banco nelle ultime ore è il nome di Álvaro Morata. L’attaccante spagnolo, oggi in forza al Como, è tornato a parlare della sua breve e complicata esperienza in maglia rossonera, lasciando intendere che ci siano retroscena ancora non svelati.

Morata, acquistato dal Milan nella scorsa estate per 13,5 milioni di euro, ha collezionato 6 reti e 2 assist in 25 presenze in tutte le competizioni, in un’avventura durata appena cinque mesi. A condizionare il suo rendimento è stato anche il cambio di guida tecnica: l’arrivo di Francisco Conceição al posto di Paulo Fonseca lo ha messo definitivamente ai margini del progetto tecnico.

A gennaio, l’attaccante ha quindi scelto di trasferirsi al Galatasaray, dove ha contribuito alla conquista del campionato turco con 7 gol e 3 assist in 16 presenze, oltre alla vittoria della coppa nazionale. Tuttavia, anche quella parentesi è durata poco: nell’ultima finestra di mercato estiva, Morata ha accettato la proposta del Como, trasferendosi in prestito oneroso per 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 9 milioni. Il Milan, nel frattempo, ha dovuto risolvere l’accordo col Galatasaray, versando 5 milioni di euro per l’interruzione anticipata del prestito.

Dopo l’esordio da titolare con la maglia del Como contro il Genoa, Morata ha parlato in conferenza stampa. E le sue parole, pur senza entrare nel dettaglio, lasciano spazio a qualche riflessione: “Come si arriva a Como dopo un’annata complicata? Se per te un’annata complicata è vincere tre coppe… Non sono d’accordo comunque.”

“L’anno scorso al Milan ho vinto al Bernabeu in Champions, ho disputato belle partite, abbiamo vinto la Supercoppa battendo Juventus e Inter. Non è stata un’annata negativa. Vero che è stato negativo il modo in cui sono andato via, ma a questo non ti posso rispondere. Magari ne parlerò quando smetto di giocare“, ha poi concluso l’attaccante, lasciando aperto lo spiraglio di possibili retroscena non ancora emersi, e che potrebbero venire alla luce solo a fine carriera.