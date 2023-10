INTER ROMA Streaming Gratis Online TV, dove vederla: Sky Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Inter-Roma Streaming Online. Big Match “rovente” a San Siro (Milano) per la 10a giornata di campionato edizione 2023/2024: fischio d’inizio alle ore 18 di oggi domenica 29 ottobre 2023.

L’Inter di Simone Inzaghi, tornata in testa alla classifica (ma superata dalla Juve che ha vinto ieri sera nell’anticipo contro il Verona) dopo la vittoria contro il Torino e la sconfitta del Milan, affronterà la Roma di José Mourinho (anche questa volta squalificato) e Romelu Lukaku. Nonostante la squadra nerazzurra sia favorita, dovrà fare i conti con un avversario in crescita che ha ottenuto tre vittorie consecutive nelle ultime giornate di campionato. Si prevede un incontro molto combattuto.

Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra i due allenatori? Di seguito dove vedere Inter-Roma streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Inter-Roma Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Inzaghi ha scelto il modulo 3-5-2 con Sommer in porta e i terzini Pavard, Acerbi e Bastoni. Il centrocampo è composto da Dumfries, Dimarco, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre in attacco ci sono Thuram e Lautaro. I giallorossi hanno replicato con lo stesso modulo, schierando Rui Patricio, Mancini, Cristante e Llorente in difesa. In attacco, Lukaku è stato fischiato dai tifosi ed è stato affiancato da Belotti. Dybala, Pellegrini, Renato Sanchez, Smalling e Spinazzola non sono stati convocati a causa di infortuni.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arnautovic, Cuadrado.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, El Shaarawy. Allenatore Mourinho (squalificato). Squalificati: nessuno. Indisponibili: Abraham, Dybala, Kumbulla, Pellegrini, Renato Sanches.

Inter-Roma in TV, che canale?



Inter-Roma in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Inter-Roma anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Pierluigi Pardo sarà il telecronista DAZN di Inter-Roma: accanto a lui, come seconda voce, Andrea Stramaccioni.

Lautaro Martínez ha segnato 11 gol nel torneo attuale, migliorando il record di due leggende dell’Inter, Giuseppe Meazza e Antonio Valentin Angelillo. Nonostante ciò, ha segnato soltanto una volta in nove partite contro la Roma nella competizione.

Dove vedere Inter-Roma Streaming Gratis in Italiano



Inter-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Romelu Lukaku ha segnato otto gol nelle ultime nove partite in trasferta di Serie A e ha la percentuale più alta di gol segnati con l’Inter tra i giocatori che hanno almeno 30 presenze.

Opzione Inter-Roma Streaming alternative

La sfida Inter-Roma non sarà disponibile in alternativa Inter-Roma Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV.