LIVERPOOL ATALANTA Streaming TV Gratis, dove vedere il match: DAZN Video o Sky Live?

Dove vedere Diretta Liverpool-Atalanta Streaming. L’Atalanta prosegue il suo cammino in Europa League con una sfida affascinante sul campo del Liverpool. La partita di oggi giovedì 11 aprile alle ore 21 italiane, valida per l’andata dei quarti di finale, si giocherà ad Anfield Road, con il ritorno in programma a Bergamo giovedì 18 aprile.

La squadra di Gasperini si presenta all’appuntamento dopo un ottimo percorso in Europa League, con il primo posto nel girone e la vittoria contro lo Sporting agli ottavi di finale. I Reds, invece, hanno avuto la meglio sullo Sparta Praga nel turno precedente.

Si preannuncia una sfida equilibrata e ricca di spunti, con due squadre che amano giocare un calcio offensivo e propositivo. L’Atalanta cercherà di sfruttare la sua velocità e il suo gioco di squadra per mettere in difficoltà il Liverpool, che punterà sulla forza dei suoi attaccanti per cercare di ottenere la vittoria.

Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra i due allenatori? Di seguito le probabili formazioni e tutte le informazioni per vedere Liverpool-Atalanta streaming gratis e diretta tv.

Statistica in evidenza: solo uno dei 17 scontri casalinghi del Liverpool contro avversarie italiane si è concluso con un pareggio (10 vittorie, 6 sconfitte).

Diretta Liverpool-Atalanta Streaming: probabili formazioni



L’Atalanta si prepara ad affrontare il Liverpool senza Scalvini, infortunato. Al suo posto, in difesa, dovrebbe giocare Djimsiti. Zappacosta e Ruggeri sono i candidati più probabili per le fasce. In avanti, confermati Koopmeiners, Scamacca e Miranchuk.

Nel Liverpool, Bradley e Gomez dovrebbero giocare in difesa. In attacco, Gakpo e Luis Diaz affiancheranno Salah nel tridente offensivo.

La partita si preannuncia molto interessante, con due squadre che amano giocare un calcio offensivo. L’Atalanta cercherà di sfruttare la sua velocità e il suo gioco di squadra per mettere in difficoltà il Liverpool. I Reds, invece, punteranno sulla forza dei loro attaccanti per cercare di ottenere la vittoria.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Gomez, Konaté, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Endo, Szoboszlai; Salah, Gakpo, Diaz. Allenatore: Klopp.

A disposizione in panchina: Alisson, Adrian, Alexander-Arnold, Quansah, Clark, Nunez, Bradley, Diogo Jota, Elliott, McConnell, Tsimikas, Musialowski.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Miranchuk, Scamacca. Allenatore: Gasperini.

A disposizione in panchina: Carnesecchi, Rossi, Bonfanti, Holm, Ruggeri, Bakker, Adopo, Koopmeiners, Lookman, De Ketelaere, Touré.

Arbitro: Meler (Turchia). Guardalinee: Eyisoy-Ersoy. IV Uomo: Kardesler. VAR: Ulusoy. Assistente Sala VAR: Bitigen.

L’attenzione si concentra su due giocatori chiave in vista della sfida tra Liverpool e Atalanta: Dominik Szoboszlai e Gianluca Scamacca.

Szoboszlai si è rivelato un vero e proprio uomo d’area per il Liverpool, con cinque reti realizzate nelle ultime sette partite giocate in casa. Il giocatore ungherese ha inoltre dimostrato grande feeling con la competizione, siglando una doppietta nel turno precedente contro lo Sparta Praga.

Scamacca, invece, rappresenta il faro offensivo dell’Atalanta. L’attaccante italiano ha trascinato la sua squadra agli ottavi di finale con due reti decisive e si presenta all’appuntamento con il Liverpool in grande forma, avendo segnato cinque gol nel primo tempo delle ultime sei gare disputate.

Le prodezze di Szoboszlai e Scamacca potrebbero rivelarsi determinanti per le sorti del match. Il Liverpool punterà sull’estro e sulla vena realizzativa del suo attaccante per cercare di ottenere la vittoria, mentre l’Atalanta si affiderà alla forza e al fiuto del gol di Scamacca per provare a conquistare un risultato positivo in terra inglese.

Liverpool-Atalanta si giocherà oggi giovedì 11 aprile 2024 allo stadio ‘Anfield’ di Liverpool. Calcio d’inizio alle ore 21 italiane.

Liverpool-Atalanta in TV, che canale?



Liverpool-Atalanta in diretta tv su due diverse piattaforme: Sky e DAZN. Sky trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (253) con telecronaca affidata a Federico Zancan, commento tecnico di Luca Marchegiani. DAZN, invece, offrirà la visione dell’incontro tramite la sua app, disponibile su smart TV di ultima generazione, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Su DAZN sarà Stefano Borghi a effettuare la telecronaca. In questo modo, tutti gli appassionati di calcio avranno la possibilità di seguire questa partita emozionante.

Liverpool-Atalanta Streaming Gratis in italiano



Liverpool-Atalanta streaming gratis per gli abbonati con diverse opzioni:

Sky Go: servizio riservato agli abbonati Sky, permette di accedere ai canali Sky Sport in diretta streaming su dispositivi mobili e computer.

DAZN: piattaforma streaming che offre la visione di numerosi eventi sportivi, tra cui l’Europa League. L’app è scaricabile su dispositivi mobili e smart TV, oppure è possibile accedere al sito ufficiale da browser.

NOW: piattaforma streaming di Sky che offre la possibilità di acquistare singoli eventi o pacchetti di eventi sportivi. Per guardare la partita Liverpool-Atalanta su NOW, sarà necessario acquistare il ‘Pass Sport’.

In questo modo, tutti gli appassionati di calcio avranno la possibilità di seguire questa partita emozionante, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. La partita non sarà visibile in streaming su TV8.