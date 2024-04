TORINO JUVENTUS Streaming TV, dove vedere Gratis Online Derby della Mole: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Torino-Juventus Streaming TV. E’ arrivato il momento del Derby della Mole: si gioca all’Olimpico Grande Torino per il turno 32 di Serie A 2023/2024 oggi sabato 13 aprile 2024 con calcio d’inizio alle ore 18:00 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come e dove.

I granata, reduci dalla sconfitta subita nei minuti finali contro l’Empoli, cercano una vittoria nel derby torinese che manca loro dal 26 aprile 2015, quando la squadra guidata da Gian Piero Ventura vinse 2-1. Attualmente, il Torino si trova al nono posto in classifica con 44 punti.

La Juventus arriva al derby dopo aver finalmente vinto in campionato dopo quasi due mesi di astinenza, con un 1-0 contro la Fiorentina. La squadra di Massimiliano Allegri ha rafforzato il suo terzo posto in classifica, portandosi momentaneamente a +4 sul Bologna e a +7 sulla Roma.

Nel match d’andata, disputato all’Allianz Stadium lo scorso 7 ottobre, la Juventus ha vinto 2-0 grazie ai gol di Federico Gatti e Arkadiusz Milik.

Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Torino-Juventus gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Torino-Juventus probabili formazioni



Il derby della Mole tra Torino e Juventus è sempre un momento significativo nel calendario calcistico italiano. Questa volta, entrambe le squadre si trovano in situazioni diverse ma altrettanto cruciali nella stagione.

Il Torino, con il suo 3-4-1-2 guidato da Juric, cerca di recuperare da una serie di risultati altalenanti e si affida a giocatori chiave come Zapata e Vlasic per ottenere una vittoria che potrebbe risollevare il morale della squadra e mantenere vive le speranze europee.

Dall’altra parte, la Juventus di Allegri arriva al derby dopo alcuni risultati positivi e si presenta con una formazione solida e ben consolidata. Con Vlahovic e Chiesa in attacco, supportati da un centrocampo forte e una difesa affidabile, la Juventus mira a continuare la propria corsa per il titolo e a consolidare la propria posizione in alto in classifica.

Juric ha a disposizione Ilic, che però partirà dalla panchina. In attacco, Lazaro sembra essere preferito a Vojvoda sulla fascia sinistra, mentre Vlasic sarà confermato nel ruolo di supporto per Zapata e Sanabria. Allegri, invece, sembra intenzionato a mantenere la stessa formazione che ha battuto la Fiorentina, ma con incertezze sulle fasce dove si confrontano Kostic e Iling Jr a sinistra, e Cambiaso e Weah a destra.

Torino (3-4-1-2)

– Portiere: Milinkovic-Savic

– Difesa: Buongiorno, Masina, Vojvoda

– Centrocampo: Rodriguez, Bellanova, Linetty, Ricci

– Attacco: Vlasic, Zapata, Sanabria

– Allenatore: Juric

Disponibili per il Torino: Gemello, Popa, Lovato, Sazonov, Tameze, Ilic, Lazaro, Savva, Kabic, Okereke

Indisponibili per il Torino: Djidji, Gineitis, Pellegri, Schuurs

Juventus (3-5-2)

– Portiere: Szczesny

– Difesa: Gatti, Bremer, Danilo

– Centrocampo: Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic

– Attacco: Vlahovic, Chiesa

– Allenatore: Allegri

Disponibili per la Juventus in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Djalò, Alex Sandro, De Sciglio, Miretti, Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Weah, Iling Jr, Yildiz, Kean.

Indisponibili per la Juventus: Milik.

Arbitraggio e possibili scenari

L’arbitro designato per il derby è Maresca di Napoli, assistito da Costanzo e Passeri sulle linee laterali. Il quarto ufficiale sarà Piccinini, mentre il VAR sarà gestito da Irrati con assistenza da parte di Di Paolo.

Con due formazioni così competitive e ben preparate, il derby della Mole potrebbe riservare diverse possibilità. Potremmo assistere a un match combattuto e tattico, con entrambe le squadre che cercano di capitalizzare sulle loro risorse offensive e difensive. I duelli individuali, le strategie di gioco e l’efficacia nei momenti chiave potrebbero determinare l’esito della partita.

Inoltre, il derby offre sempre spazio per i momenti di tensione e le emozioni, con i tifosi di entrambe le squadre che sosterranno con fervore i propri colori. La rivalità storica tra Torino e Juventus aggiunge ulteriore carica al match, rendendolo uno degli eventi più attesi nel calcio italiano.

In conclusione, il derby della Mole promette di essere un incontro avvincente e carico di significato per entrambe le squadre, con conseguenze importanti per il prosieguo della stagione e per la classifica di Serie A.

Torino-Juventus in TV, che canale?



Torino-Juventus in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno vedere Torino-Juventus gratis anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca di Torino-Juventus su DAZN affidata a Stefano Borghi, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

La Juventus ha segnato in tutte le ultime 15 trasferte contro il Torino in Serie A, una serie record per la squadra bianconera. Solo contro l’Atalanta e la Lazio ha fatto meglio.

Torino-Juventus Streaming Gratis in Italiano



Torino-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Torino ha perso cinque delle ultime sette partite contro squadre posizionate nelle prime tre posizioni della Serie A al momento del match, vincendone due. L’ultima volta che ha giocato contro la Juventus quando entrambe le squadre erano nelle prime tre posizioni risale al 3 aprile 2021, con un pareggio 2-2 in casa.

Torino-Juventus Streaming alternative?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Torino-Juventus Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti che non pagano i diritti televisivi sul calcio.

La Juventus ha perso tre delle ultime quattro partite giocate in trasferta in Serie A, un numero simile a quello delle sconfitte subite nelle precedenti 16 partite. Non ha avuto una serie così lunga di partite senza vittorie in trasferta in un singolo campionato dal 2010.